DÉCÈS DE JEAN GALARD, ANCIEN PATRON DE LA COMPÉTITION CHEZ TOTAL

Nous apprenons ce samedi 21 mars 2020, la disparition de Jean Galard.

Un homme que nous avons côtoyé lors de nos débuts dans le journalisme et apprécié, d’une très grande classe qui a énormément aidé, bien des pilotes et des équipes en sport mécanique

Et notamment notre pote » Nono » alias Jean-Bernard Peyré – le fondateur de l’écurie SERT Suzuki en 1980 – qui s’est bêtement tué à moto, le 27 août 1980 près de son domicile de Jouy en Josas, aux alentours de Versailles et en qui il avait une grande confiance, l’ayant déjà aidé auparavant lors de la création de l’ Ecurie Kawasaki de Guy Pipart, entre 1977 et 1979 .

Sans l’aide de Total, Jean-Bernard n’aurait jamais pu connaître la belle carrière qui fut la sienne.

Bien sûr Alain Monnot – l’un des journalistes de la rédaction d’autonewsinfo – à l’époque, alors manager, était un très bon avocat pour défendre sa cause à la suite du départ de son prédécesseur Georges Saint – Génies.

Jean Galard…

Assurément un très grand Monsieur. Que nous n’oublierons pas.

RIP

Gilles GAIGNAULT

ADIEU, L’AMI JEAN

Bien que nous soyons tous confinés, les mauvaises nouvelles nous parviennent grâce à ce fabuleux réseau des passionnés de compétition.

C’est ainsi qu’un ancien mécanicien (Jean Marc Bonnay) de notre ami pilote moto, Jean Bernard Peyre trop tôt disparu, nous a annoncé le décès de Jean Galard

Jean, ancien directeur du service course Total, qui nous a quittés voici quelques jours, à l’âge de 88 ans.

Nous conserverons, ainsi que tous les pilotes qu’il aura aidés, souvent de manière déterminante – en moto comme en auto- le souvenir d’un homme très au fait des questions d’organisation des structures sportives et parfaitement à l’écoute de leurs besoins.

Affable, distingué, d’une grande ouverture d’esprit, Jean Galard, avait pris la succession à ce poste de directeur du service compétition, de Georges Saint-Genies, autre figure de la maison Total, sans doute dans les année 76-77.

En moto, l’écurie Pipart en endurance n’avait eu qu’à se louer du soutien, non seulement financier mais également humain.

En auto, Bernard Darniche, Christine Caron l’ancienne Championne de natation, recordwoman du monde du 100 métres dos, vice-championne olympique, rconverti à la course auto et Bernadette Sacy, par exemple, portèrent fièrement les couleurs Total, grâce à un service incarné par un grand Monsieur de la course.

Écoutons Bernadette Sacy désormais installé au Maroc, nous confier son émotion et quelques souvenirs :

« Jean c’était un homme droit, un personnage très cultivé et érudit. Lors du retour du Dakar 83, où je m’étais perdue dans le désert, Jean Galard m’invita à venir lui raconter mon aventure, lors du voyage retour en avion. De là naquit un fort soutien pour de très nombreuses épreuves Dakar, Pharaons….Jean était en permanence à l’écoute de ses pilotes et prenait soin de nous comme de ses enfants ! »

…Depuis le 16 mars, Jean Galard repose au cimetière d’Ambérieu en Bugey dans l’Ain, où il s’était retiré il y a une bonne vingtaine d’années.

La rédaction d’AutoNewsInfo présente toutes ses respectueuses condoléances à Adriana, son épouse et Philippe, Valérie, Paola ses enfants.

Alain MONNOT

Photos : Michel PICART et Collection Bernadette SACY