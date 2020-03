MULTIMATIC REMPLACE JOEST COMME PARTENAIRE DE MAZDA

On ne sait pas quand reprendra l’IMSA. Par contre, une chose est sûre : à la reprise, le personnel du Team Joest aura disparu du muret de Mazda. Multimatic prend le relais.

Comme beaucoup de protos d’endurance, la Mazda RT-24P possède une histoire tortueuse. A la base, il y a la Riley-Multimatic Mk XXX de 2014, une LM P2. En 2015, l’IMSA annonça la création de la catégorie DPi, pour la saison 2017. Mazda Motorsport demanda à Multimatic de lui transformer la Mk XXX. Ainsi naquit la Mazda RT-24P.

Pour l’engagement, le constructeur japonais se tourna vers son partenaire habituel aux USA, Speedsource. Malgré deux podiums, la saison 2017 fut jugée décevante par le constructeur. Au point où en septembre, Mazda déchira son contrat avec Speedsource. La RT-24P manqua la fin de saison et Speedsource mit la clef sous la porte.

Le Team Joest succéda à Speedsource. Les Allemands étaient au chômage technique depuis le retrait d’Audi de l’endurance. La RT-24P fut longuement testée et modifiée. On parle d’un million d’euros d’investissement. Grâce à cela, Jonathan Bomarito et Harry Tincknell ouvrirent le palmarès de Mazda à Watkins Glen, en 2019. Tristan Nuñez et Oliver Jarvis s’imposèrent à la manche suivante, Mosport. Puis Bomarito et Tincknell firent la passe de trois à Road America. Malgré tout, Mazda termina une nouvelle fois 3e du classement. De plus, contrairement à ce qui était prévu, Mazda Motorsport ne trouva pas d’écurie privée (alors que trois Cadillac privées roulent en IMSA.)

Tout ceci expliqua sans doute le divorce de Mazda et Joest à l’automne. Sauf que contrairement à Speedsource, les Allemands avaient un préavis de six mois ! Du coup, à Daytona, les mécanos de Joest cohabitaient avec ceux du nouveau partenaire : Multimatic.

Au 31 mars, le préavis s’achèvera. Multimatic sera l’unique partenaire de Mazda Motorsport. Bomarito, Tncknell, Nuñez et Jarvis sont des pilotes Mazda. Ils poursuivront donc l’aventure.

Les courses de Long Beach et de Mid-Ohio ont été annulées. A minima, l’IMSA ne reprendra que le 30 mai, avec Detroit-Belle Isle.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : MAZDA