Il se dit de plus en plus qu’un championnat à dix ou douze GP est envisageable et qu’il doit être validé par la FIM.

En principe le minimum imposé à Dorna est treize GP mais la FIM aura à coeur de valider son championnat 2020 et acceptera forcément.

On peut même supposer que si d’entrée le championnat n’est pas validé il manquera du monde sur les grilles de départ, pourquoi prendre des risques gratoches ?

De toute façon, comme le dit Gigi dall’Igna, le team manager Ducati, c’est le virus qui décidera avec les règlements de gouvernements concernés…

Il propose même le gel des motos sur 2020/2021 c’est dire si le garçon, qui s’emmerde aujourd’hui chez lui, tout est fermé chez Ducati, l’usine et l’atelier course, a envie de pouvoir sortir…

Poncharal, le boss de l’IRTA (association des teams) ajoute même qu’à l’époque de Doohan, pas si lointaine (1998), on courait un championnat sur douze courses et personne n’en contestait la légitimité…

Bref, on se fait ch… mais on pense déjà à la résurrection…

C’est dans ce cadre que Rossi a fait une étonnante déclaration à nos confrères italiens.

Il est confiné chez lui, pas le choix, il est dans un coin très touché par l’épidémie, mais sa maison est grande, « la mamma » fait la cuisine pour tout le monde, on ne peut guère bouger, au fameux Ranch on n’a pas le droit d’être plus de deux et Rossi, rouler sans ses potes, ça le gave…

Donc deux objectifs étonnants pour cette année.

D’abord avoir un fils, sa délicieuse Sofia est avec lui dans sa grande maison, elle a posté sur Instagram une photo d’elle et des chiens de Valentino, on suppose que si Valentino veut un fils c’est qu’ils en ont parlé, elle semble sereine, heureuse même…

Alors on se souvient que l’Ingegnere » Enzo Ferrari (il détestait qu’on l’appelle « commandatore ») prédisait qu’un pilote avec un enfant c’est une seconde perdue au tour, ce n’est pas forcément l’avis di « Dottore » puisqu’il veut profiter de cette éventuelle saison écourtée pour décrocher ce dixième titre qu’il espère avant de se retirer.

On peut évidemment s’en étonner mais de toute la bande de furieux qui se battent en tête, il est le seul à avoir roulé et géré un championnat sur beaucoup moins de GP.

Et ce sera forcément un avantage sur d’autres pilotes habitués à gérer le long cours…

Bon, pour passer entre ses objectifs et la prophétie de Ferrari, il y a une solution, faire en sorte de que le bébé arrive après le titre ! Si le championnat déborde sur décembre et même janvier, on peut tout imaginer, il faut attendre encore un peu.

Attendre ?

Il ne fait que ça mais il y a plus triste comme conditions…

Jean Louis BERNARDELLI