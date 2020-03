LES GRANDS PRIX DE HOLLANDE D’ESPAGNE ET DE MONACO OFFICIELLEMENT REPORTÈS

Ce n’est franchement pas une surprise…

Les Grands Prix Néerlandais, Espagnol et Monégasque, ont été reportés en raison de la propagation mondiale du Coronavirus.

Cette a nouvelle fait suite à l’annulation précédente du Grand Prix d’Australie, la manche d’ouverture de la semaine dernière et au report des Grands Prix de Chine, de Bahreïn et du Vietnam.

Le Grand Prix des Pays-Bas, qui devait revenir au calendrier pour la première fois depuis 1985, devait se tenir à Zandvoort du 1er au 3 mai, avec la course Espagnole une semaine plus tard, et le Grand Prix de Monaco du 21 au 24 mai.

Mais avec la situation actuelle des Coronavirus, les trois épreuves sont maintenant suspendues.

Un communiqué de la FIA ce jeudi 19 mars 2020 indique:

« La Formule 1, la FIA et les trois promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au Championnat et des fans, ce qui reste notre principale préoccupation. »

Toutes les parties ont déclaré qu’elles étudieraient la viabilité de trouver des dates alternatives pour disputer les courses plus tard dans l’année, et le communiqué ajoute que la Formule 1 et la FIA s’attendent à pouvoir commencer la saison 2020 «dès qu’il sera sûr de le faire après le mois de Mais et continuera de surveiller la situation.

Donc si la situation ne venait pas a se compliquer et à s’améliorer la saison devrait ou pourrait commencer le 7 juin avec la huitième manche initiale, le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Baku!!!

Une chose est d’ores et déjà sure et certaine, il sera impossible de rattraper la totalité des sept manches pour l’instant pas disputées…

Gilles GAIGNAULT

Photo : Bernard BAKALIAN et Manfred GIET