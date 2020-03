 LE GRAND PRIX DE MONACO DE F1 2020 EST ANNULÈ…

La FIA, la FOM et Liberty Media avaient annoncé un peu plus tôt dans la journée ce jeudi 19 mars, le report des trois premiers Grands Prix Européens et ce après l’annulation ou le report de ceux d’Australie, de Chine de Bahreïn et du Vietnam (voir lien)

Un peu plus tard cet après-midi en fin d’après-midi toujours ce jeudi 10mars, l’ACM (Automobile Club de Monaco) que préside l’ancien avocat Michel Boeri, a lui carrément fait savoir que la manche Monégasque du calendrier 2020 du Championnat du monde de Formule 1, la 78 éme édition, était purement tout simplement annulé et e naturellement en raison de la situation sanitaire et de la pandémie du Coronavirus COVID-19.

L’ACM précisant également que le Grand Prix Historique, prévu du 8 au 10 mai, est lui aussi annulé !

« La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l’évolution, le manque de visibilité sur les modalités du Championnat du Monde FIA 2020 de Formule 1, l’incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents Gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en Principauté de Monaco, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles (plus de 1500), nécessaires à son déroulement, font que la situation n’est plus objectivement maitrisable,

En conséquence, eu égard à cette grave situation, c’est avec la plus grande tristesse que le Comité Directeur de l’AUTOMOBILE CLUB DE MONACO a pris la décision d’annuler le 12e GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE (8-10 mai 2020) et le 78e GRAND PRIX DE MONACO DE FORMULE 1 du Championnat du Monde FIA (21-24 mai 2020).

À tous les spectateurs, partenaires, aux membres de l’Organisation, le Comité Directeur exprime ses profonds regrets et en aucun cas ne pourra reporter ces deux épreuves… »

Qu’ajouter ?

Que la situation est grave, dramatique, le prouvent toutes les annulations et reports des plus grands évènements sportifs mondiaux, toutes disciplines confondues que sont ces monuments ayant noms outre le Grand Prix de Monaco, le Tou des Flandres Milan San Remo ou Paris Roubaix, Roland Garros, l’Euro de foot et le Championnat NBA de Basket aux USA, parmiles plus prestigieux

Gilles GAIGNAULT

Photos : Jeff THIRY – Bernard BAKALIAN