LA TRÊVE ESTIVALE AVANCÉE EN F1, LES ÉQUIPES FERMENT LES USINES…

Suite à la décision de décaler et d’avancer la traditionnelle trêve estivale en mars-avril, qui d’habitude se déroule en aout après le Grand Prix d’Hongrie le 2 août, ne reprenant qu’à la fin du mois, le 28 août avec le GP de Belgique, les écuries annoncent au fil des jours, la fermeture de leurs usines.

L’habituelle trêve estivale de la F1 au mois d’août va finalement avoir lieu entre les mois de mars et d’avril, et ce naturellement à cause de l’épidémie de Coronavirus.

Les écuries en ont décidé ainsi hier mercredi 18 mars et ce à l’occasion d’un vote électronique !

Cette décision pourrait offrir l’éventualité de disputer plus de courses durant l’été prochain, afin de tenter ainsi de rattraper le retard pris sur le calendrier prévu et l’annulation en cascade des premières épreuves, les GP d’Australie, de Bahreïn, du Vietnam et de Chine. Ceux d’Espagne, de Hollande et de Monaco, étant eux aussi sérieusement touchés, car en coulisses, on évoque leurs annulations ou reports…

Du coup, les équipes F1 vont logiquement fermer leurs usines et suspendre toutes leurs activités dans les semaines qui viennent, la trêve étant passée de 14 à 21 jours.

Dans un communiqué, les responsables de la Scuderia Ferrari précisent :

« Nous sommes aussi déçus que nos supporters de ne pas pouvoir courir comme nous le faisons depuis 70 ans, mais quand on est confrontés à une situation aussi grave que celle-ci, il est vital de suivre les recommandations des autorités et de limiter tant que possible toutes les activités afin de contenir le virus aussi efficacement que possible Nous attendrons que la situation s’améliore pour enclencher un retour à la normale, dans notre vie quotidienne comme dans le sport. Pendant ce temps, nos pensées vont vers ceux qui sont touchés par le virus et vers ceux qui le combattent en première ligne. En gardant nos distances mais en restant unis, ce virus peut être vaincu. »

François LEROUX

Photos : Olivier THIBAUD – RED BULL et Maurice CAMUS

LES DATES DES PREMIÈRES FERMETURES

Ferrari : 19 mars-8 avril

Haas : 19 mars-8 avril

Alfa Romeo : 23 mars-13 avril

Red Bull : 27 mars-17 avril

Renault : 30 mars-19 avril