EN WRC., PIERRE YVES LOUBET POURSUIT EN 2020 AVEC HYUNDAI ET 2C COMPÉTITION.

Le jeune Corse, natif de Porto Vecchio et fils de l’ancien Champion d’Europe des Rallyes, Yves Loubet, Pierre-Louis Loubet sera à nouveau pilote de l’équipe 2C Compétition que dirige Florent Peronnet. et ce pour la seconde année consécutive mais non plus avec sa Skoda Fabia R5 mais désormais au volant d’une Hyundai semi-officielle.

Pierre-Louis Loubet pilotera en effet l’une des Hyundai i20 Coupe, lors des neuf prochaines manches du Mondial WRC (voir lien)

Il confie :

« C’était pour moi la meilleure option possible. Je tenais vraiment à continuer notre collaboration. 2020 représente évidemment après mon titre en WRC2 l’an dernier, une nouvelle étape, c’est certain, car je vais découvrir beaucoup de nouvelles choses, mais je ne me mets pas plus de pression… »

Il poursuit :

« Je ferai le maximum et cela me permettra de me situer face aux meilleurs rallymen. »

Rappelons que Pierre-Louis Loubet a été, au cours de l’inter-saison, enrôlé et intégré au programme Junior de Hyundai Motorsport.

Sur l’agenda de Pierre-Louis Loubet, navigué par Vincent Landais, la 1e manche est normalement prévue au Portugal (21-24 mai) si le Coronavirus se dissipe cr pour l’heure, toutes les compétitions sont soit annulées ou suspendues !

Ensuite Loubet sera aligné dans toutes les manches jusqu’à la dernière, programmée au lointain Japon (19-22 novembre).

Pour ce qui le concerne, Florent Peronnet, indique !

« On pourrait dire qu’il s’agit d’une suite logique mais là nous franchissons un step supplémentaire ! La charge de travail pour monter un tel programme est considérable et nous n’avons pas droit à l’erreur. Cependant tout est en train de se mettre en place petit à petit et nous allons rentrer dans le vif du sujet très prochainement ce qui est assez excitant et nous avons désormais tous hâte d’y être ! Une chose est sûre, nous rentrons par la petite porte en WRC. Il faut rester humble et réaliste, le but est avant tout de participer à tout ces rallyes afin de prendre de l’expérience et apporter tout ce dont à besoin l’équipage afin d’être à l’aise pour évoluer sereinement sans griller les étapes. Mais cela reste toujours une belle opportunité pour nous, privés, d’évoluer cette saison parmi les équipes officielles !

Ultime info, l’équipe 2C Compétition sera inscrite au Championnat du Monde Constructeurs sous le nom d’«Hyundai 2C Compétition».

Christian COLINET

Photo : Jeff THIRY- Jean Claude LAMORLETTE et TEAM