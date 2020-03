LES ‘24 HEURES DU MANS‘ 2020 REPORTÉES MI-SEPTEMBRE.

Conséquence de l’évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions actuelles en France et dans le monde, l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), organisateur des 24 Heures du Mans, et aprés concertation avec les organisateurs du Championnat du Monde d’Endurance WEC et la FIA (Fédération Internationale Automobile), a décidé de reporter la 88ème édition des 24 Heures du Mans aprés l’été, aux 19 et 20 septembre 2020. L’ épreuve étant prévue initialement, les 13 et 14 juin 2020.

Rappelons qu’en 1968 à la suite des événements du mois de mai, les 24 Heures du Mans s’étaient déjà déroulées en septembre, les 28 et 29 septembre !

Gilles GAIGNAULT

(À suivre)