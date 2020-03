LE GRAND PRIX DE PAU REPORTÈ A SON TOUR

Une à une, toutes les compétitions automobiles aux quatre coins du globe, des prochaines semaines et des prochains mois, sont au fil des jours et pour cause de Coronavirus, soit carrément annulées, soit reportées.

Il en va du Championnat de France GT qui devait initialement commencer avec les traditionnelles Coupes de Pâques de Nogaro – épreuve finalement elle déja décalée à début septembre – le lancement ayant de ce fait, reporté au Grand Prix de Pau, programmé lui au calendrier, plus tard, du 22 au 24 mai.

Mais les promoteurs viennent de publié un communiqué de presse annonçant également le report de la course Paloise:

« Pour préserver de façon responsable la santé des agents de la collectivité et prestataires chargés du montage du circuit, des bénévoles et salariés des structures organisatrices, des fournisseurs pendant la période de préparation indispensable à sa tenue, mais également dans le doute de pouvoir recevoir en toute sécurité public, pilotes et équipes, l’édition 2020 du Grand Prix de Pau qui devait se tenir respectivement les 22, 23 et 24 mai (version moderne) et les 30, 31 mai et 1er juin (version historique) est officiellement reportée de 3 à 12 mois, sans que, pour l’heure de nouvelles dates puissent être fixées. Dès que celles-ci seront connues, nous vous en informerons par voix de presse, réseaux sociaux et par mail. Nous donnerons bien entendu le choix à celles et ceux qui avaient déjà réservé leur(s) place(s) entre accepter un report ou demander le remboursement de votre billet. Cette possibilité vous est donnée dès aujourd’hui. La marche à suivre sera indiquée par e-mail. »

Après les reports des deux premères manches du Championnat GT 4 2020 et des épreuves annéxes bien entendu, Nogaro et Pau, le Championnat de France GT devrait normalement débuter, du 18 au 21 juin, avec la course Gardoise de Lédenon !

François LEROUX

Photo: Nicolas PALUDETTO