TOMMASO VOLPE NOMMÉ DIRECTEUR DE NISSAN NISMO.

Tommaso Volpe, vient d’être nommé Directeur mondial des Sports Mécaniques du département sportif de Nissan, NISMO.

Volpe dirigera les programmes de course de Nissan et d’Infiniti.

Carcamo, étant lui promu au poste de Directeur de programme, menant le développement futur des voitures de sport du groupe Nissan.

Tommaso Volpe, actuellement Directeur des Sports automobiles mondiaux et des projets de performance chez Infiniti Motor Company Ltd, a été nommé Directeur mondial des sports automobiles Nissan à compter du 1er avril.

Volpe supervisera les activités de course de Formule e, Super GT, Prototype et GT3 de Nissan.

Il succède à Michael Carcamo, qui dirige le programme de sport automobile de Nissan depuis 2015, y compris avec ses débuts en Formule E en 2018.

Volpe apporte une riche expérience du sport automobile à la marque Nissan, ayant dirigé le Département INFINITI Motorsports depuis 2014. Au cours de cette période, Volpe a renforcé le rôle d’Infiniti en Formule 1, passant d’un simple rôle de sponsor chez Red Bull, à celui de partenaire technique pour l’équipe Renault F1. Équipe, y compris le co-développement du système de récupération d’énergie, de l’Infiniti Engineering Academy et du Project Black S.

En plus de ses responsabilités chez Nissan, Volpe conservera également la responsabilité des programmes mondiaux de sport automobile d’Infiniti, y compris l’activation des relations publiques et du marketing dans le cadre du partenariat technique.

Volpe qui confie :

« L’équipe de Formule e a eu de nombreuses grandes réalisations grâce au travail acharné de Michael Carcamo et de l’équipe »

Et il enchaîne :

« Nissan et NISMO continueront de développer cette année la Formule e et la nouvelle Nissan GT-R NISMO GT500 comme les deux principaux piliers de nos programmes de course et de course clients.»

Pierre Loing, Directeur général de la division Nissan du Marketing mondial des produits et du sport automobile, a déclaré :

«Michael a joué un rôle déterminant dans le développement du programme de Formule e pour Nissan, et nous le remercions pour son dynamisme et son dévouement, ainsi que pour avoir aidé à promouvoir le leadership de Nissan dans les véhicules électriques. Tommaso apporte une riche expérience du sport automobile et du marketing à ce poste. »

Au cours de son mandat à la tête du sport automobile, Carcamo a renforcé le partenariat de Nissan avec l’équipe Française e.dams en menant l’achat par Nissan des parts d’Alain Prost. Il a également fait appel à Shell en tant que partenaire clé et sponsor du programme de Formule e. »

Carcamo qui explique :

« Je suis fier d’avoir donné vie à la vision de la mobilité électrique de Nissan en travaillant avec l’équipe de course Nissan e.dams avec six pole positions et six podiums. Nous avons également remporté la première victoire de Nissan en Formule e au GP de New York, Sébastien Buemi a prenant la deuxième place du classement général. Le transit du concept à la course a representé quatre années d’efforts et de récompenses solides. Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe. »

Carcamo déménagera au Japon, où il est donc promu directeur du programme compétition, dirigeant le développement futur des voitures de sport de Nissan, appliquant à ces véhicules les informations obtenues grâce aux programmes de sport automobile.

John ROWBERG