RENAULT PLACE SON TEAM F1. DE RETOUR D’AUSTRALIE EN ISOLEMENT.

Tous les membres de l’écurie Renault de Formule 1 qui se trouvaient en Australie la semaine dernière sont bien de retour et rentrés en Europe, en France et en Grande Bretagne, et ont tous été placés en isolement préventif.

En effet à la suite de l’annulation le week-end dernier, du Grand Prix d’Australie, la manche d’ouverture du Championnat du Monde de Formule 1 2020, et ce après la découverte d’un cas positif au coronavirus au sein de l’Équipe McLaren, toutes les écuries sont du coup rentrées en Europe, l’épreuve suivante le GP. de Bahrein sur le Circuit de Sakhir, initialement prévu ce week-end, étant lui aussi naturellement annulé !

Comme Renault donc, qui indique ce mardi matin 17 mars 2020 :

« Quelle semaine ! Merci à tous pour tous vos messages, nous pouvons vous confirmer que l’équipe qui était sur place à Melbourne, a pu rentrer à la maison. Tout le monde va bien et a été placé en isolement préventif. Nous nous occupons, à Enstone et à Viry-Châtillon, de planifier les prochaines semaines, en attendant de savoir quand nous pourrons rouler à nouveau, et prenez soin de vous et des autres. »

Le manufacturier Italien Pirelli également touché et qui avait indiqué à Melbourne :

« Un membre de l’équipe F1 de Pirelli a été testé positif au COVID-19 hier dimanche à Melbourne. La personne en question suit désormais toutes les procédures mises en place par les autorités sanitaires australiennes. Ces autorités ont confirmé à Pirelli que cette personne n’avait eu aucun contact avec des tiers qui nécessiteraient des mesures préventives pour d’autres. Pirelli suit attentivement la situation, conformément aux politiques de santé publique et aux consignes de l’entreprise. »

À ce jour, outre l’Australie et Bahreïn, sont aussi impactés et annulés ? voire reportées ? les Grands Prix du Vietnam et de Chine ! Mais on laisse entendre au sein de Teams que les manches suivantes en Hollande et en Espagne seraient elles aussi concernées…

Même le plus prestigieux d’entre eux, celui de Monaco, pourrait être annulé !

Le premier GP du Calendrier, devenant du coup, celui d’Azerbaïdjan à Bakou le … 7 juin prochain, lequel initialement ne devait être que le 8e de la Saison 2020 !

Gilles GAIGNAULT