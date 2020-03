MOTOCROSS MONDIAL MXGP : LE GP DE FRANCE DE SAINT JEAN D’ANGÉLY (OUF !) REPORTÉ LES 27/28 JUIN

L’histoire est assez croustillante parce que le Moto Club de Saint Jean d’Angely, le plus beau circuit de motocross de France (en Charente-Maritime) qui devait organiser le GP de France début mai, sait depuis longtemps que ça va être coton, pas impossible dans l’absolu, mais coton.

On a entendu ce lundi soir 16 mars les nouvelles décisions d’organisation du pays, beaucoup plus tendres que ce qu’imaginaient les pessimistes, pas de confinement, le mot n’a jamais été utilisé, on a 15 jours de solitude devant soi, ça va coûter une fortune au pays, mais si ça marche c’est « game over » fin mars…

Donc un truc qui a lieu début mai est encore très imaginable, mais je connais bien ce club et son président, je sais que les dépenses qui doivent être engagées pour organiser un GP sont insensées, ce qui est possible parce qu’à St Jean, il y a toujours un énorme public.

Parce que c’est un circuit que l’on voit pratiquement en entier depuis la zone spectateurs, toujours préparé aux petits oignons par une bande indestructible…

On le découvre même depuis l’autoroute, l’endroit est impressionnant.

Or, si l’on reçoit ne serait-ce que 10% de public en moins, les comptes virent au rouge.

Et on peut très bien imaginer que même si tout se passe bien, il y aura forcément des gens qui auront peur, la paranoïa collective va être difficile à digérer !

Donc St Jean voulait déplacer sa date.

Mais problème, le Motocross mondial a un nouveau patron, la société Infront, qui a payé une fortune pour devenir le promoteur de ce sport au niveau mondial et qui se voit perdre des billes d’entrée lors de sa première année.

Ils n’aiment pas ça les financiers perdre des sous…

On a donc répondu à St Jean que le GP devait avoir lieu à la date prévue…

Pour info il y a très peu de clubs capables d’organiser une épreuve mondiale, dont St Jean qui jouait un peu sa peau sur ce coup.

J’imagine que le praize de la FFM, Jacques Bolle, a du les aider un peu, et voilà la bonne nouvelle… ce GP (le 21ème du club) est déplacé sur une date carrément intéressante.

En juin, ce pays est une merveille…

Le communiqué nous est envoyé par Pascal Haudiquert, le bon génie journalistique du motocross en France.

C’est l’ami Jean Marie Boissonot, président du MC Angérien qui annonce cette bonne nouvelle.

« Personne ne sait vraiment combien de temps cette situation va durer, mais organiser début mai semblait toutefois assez risqué. D’un côté nous ne pouvions attendre le dernier moment pour demander un report de date, que ce soit vis à vis du public comme de nos prestataires, et d’un autre côté le calendrier n’est pas extensible. Nous n’avons pas souhaité reporter notre GP en Octobre comme l’ont fait l’Espagne et le Portugal qui bénéficient d’un climat plus tempéré, et grâce aux efforts de tous nous avons pu figer le weekend des 27 et 28 Juin. Je tiens à remercier la FIM et la FFM, Infront, les organisateurs Indonésiens qui ont reporté leur épreuve en novembre et le promoteur du Mondial de Sidecar cross ainsi que le club d’Iffendic, qui a accepté de décaler son GP de sidecar d’une semaine pour ne pas de retrouver aux mêmes dates que nous. Il est bon de voir que dans ces périodes délicates une vraie solidarité existe entre les différentes parties ».

Je vous l’ai bien dit, ce mec et sont son club ce sont des diamants bruts, confirmation.

Autre confirmation, le milieu de la moto n’abandonne pas!

Jean Louis BERNARDELLI