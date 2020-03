L’ALPINE A 110 RALLY DÉJÀ VICTORIEUSE D’ENTRÉE AU RALLYE DU TOUQUET, AVEC DELECOUR

Doublement présente le week-end dernier au Rallye du Touquet Pas-de-Calais, la toute nouvelle et jeune Alpine A110 Rally, a su mêler performances et fiabilité pour permettre à l’équipage formé de l’inusable ancien vice-champion du monde des rallyes WRC, François Delecour et de Jean-Rodolphe Guigonnet, de s’imposer dans la catégorie deux-roues motrices.

Trois jours seulement après avoir reçu leur homologation par la FFSA, deux Alpine A110 Rally, confiées donc d’une art, à François Delecour (Team FJ) et à Cédric Robert (Team Bonneton-HDG Yacco), étaient présentes au départ de la manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes Asphalte 2020.

Très rapidement, l’Alpine A110 démontrait son potentiel sous l’impulsion du vice-Champion du Monde des Rallyes 1993, avec des temps, le plaçant régulièrement devant plusieurs R5 quatre-roues motrices.

Le Nordiste, désormais installé au Plan de la Tour au-dessus de Sainte-Maxime dans le Var, monopolisait ainsi les scratches tant en deux-roues motrices, qu’en Trophée Michelin, lors de la première étape.

Si Cédric Robert connaissait moins de réussite en voyant sa transmission le lâcher à la réception d’une bosse, le Stéphanois se montrait performant dès son nouveau départ le lendemain. Dans des conditions extrêmement difficiles et boueuses, le multiple vainqueur de coupes de marque, s’offrait sept spéciales contre deux à François Delecour pour sceller le grand chelem des Alpine A110 Rally.

Profitant de l’épreuve pour découvrir sa nouvelle monture, Cédric Robert soulignait également la marge de progression de l’Alpine A110 Rally, en intégrant le ‘Top dix’, toutes catégories confondues des cinq derniers secteurs chronométrés dimanche.

Avec une victoire de catégorie dès sa première sortie, l’Alpine A110 Rally, pilotée par François Delecour, termine finalement à une belle onzième place au général, sur un terrain pourtant peu favorable et ce en raison des conditions d’adhérence.

Cette nouvelle déclinaison sportive de l’A110 poursuivra son engagement sur les prochaines manches du Championnat de France des Rallyes Asphalte et sur les différents rallyes auxquels, elle est éligible dans l’Hexagone.

PAROLES DE PILOTES

François Delecour:

« C’est une belle histoire, et une belle victoire en deux roues motrices. On a été au bout avec une nouvelle voiture en étant au contact du top 10. »

Cédric Robert :

« L’équipe a bossé fort pour qu’on soit là. On a fait un demi rallye, c’est comme ça, vivement le prochain. »

Comme on l’imagine, si les pilotes étaient ravis de ce début réussi, Philippe Sinault, le Directeur de Signatech qui prépare les Alpine, se montrai, lui, élogieux:

« Comme la version GT4 en 2018, l’Alpine A110 Rally, aura attendu moins d’une semaine après son baptême du feu pour dévoiler l’étendue de son potentiel avec une première victoire. Ce résultat confirme que la voiture est bien née, fiable et performante, même dans des conditions aussi délicates pour une deux-roues motrices que celles du Touquet ce week-end. »

Avant d’ajouter et de préciser :

« Et cette performance vient également récompenser le long travail de développement, mené avec succès par Lionel Chevalier, Directeur Technique de Signatech Automobiles, et son équipe en leur offrant une belle source de satisfaction. »

Philippe Sinault, concluant :

« Nous remercions le Team FJ et le Team Bonneton pour leur confiance en ayant été les premiers à aligner l’Alpine A110 Rally en compétition. Nous avons désormais hâte de voir ce que l’avenir nous réserve avec l’entrée en scène de toujours plus d’exemplaires et le lancement du Trophée Alpine Elf Rally dès que le contexte sera plus favorable. »

Car à ce jour, impossible de dire quand le Championnat de France des rallyes reprendra, eu égard à la situation avec le confinement général au moins pour les 45 prochains jours !

Christian COLINET

Photos : SIGNATECH