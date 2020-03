F3 : FRAGA INTÈGRE LE ‘RED BULL JUNIOR TEAM’.

Encore un pilote de plus au Red Bull Junior Team !

Le Brésilien Igor Fraga, récent champion de Toyota Racing Series et futur pilote Charouz en F3, rejoint la filière.

Depuis plusieurs saisons, Red Bull connaît un grand désarroi. Son Junior Team n’arrive plus à « sortir » des pilotes. Dan Ticktum et Pato O’Ward sont les deux derniers flops de la filière. La Red Bull Junior Team navigue à vue, au point de recruter le moindre pilote connaissant un état de grâce.

Igor Fraga est cet homme. Brésilien, mais né au Japon, Fraga a connu un début de carrière poussif : 3e de la Brazil F3 (en « B »), en 2015, il tente un passage en « A » en 2016, mais doit renoncer, faute de budget. Il redescend en « B » en 2017 et remporte le titre de la catégorie. Il se lance ensuite en US F2000, terminant 4e. Il était ce que les Anglais appelle un « also ran ». C’est sur ordinateur que le Brésilien se fait connaître : vainqueur du FIA Gran Turismo Nations Cup à l’automne, il s’impose au sein de McLaren Shadow, l’écurie d’e-sport de l’équipe de Woking. En 2019, il traverse l’Atlantique et se lance en Formula Regional. Grâce à une fin de saison étincelante, il termine 3e, derrière Mick Schumacher. Une 3e place qui valait bien un titre, tant l’équipe PREMA, la seule vraiment prête lors de l’ouverture, était au-dessus du lot. Quelques mois plus tard, Fraga débuta en Toyota Racing Series. Face à un Liam Lawson trop sûr de lui et un Yuki Tsunoda qui fit un feu de paille (deux pilotes Red Bull Junior Team !), Fraga su jouer les trouble-fêtes, avant de s’imposer lors de la dernière course. Remportant au passage le prestigieux Grand Prix de Nouvelle-Zélande.

Dans la foulée, Fraga s’est engagé en F3, avec Charouz. Aujourd’hui, le voici adoubé par Red Bull.

Notez qu’outre Lawson, Dennis Hauger et Jack Doohan, deux « historiques » de la filière, piloteront en F3. Si avec tout cela, on n’a pas un pilote du ‘limonadier’ sur le podium…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : RED BULL