SÉBASTIEN OGIER VICTORIEUX AVEC SA TOYOTA, AU RALLYE DU MEXIQUE WRC

Premier succès de l’année mais la sixième victoire Mexicaine ce samedi pour le rallyman Français Sébastien Ogier qui triomphe, à l’issue de l’ES21, Rock & Rally León et son 1,62 km, à Guanajuato au Mexique, troisième manche du Championnat du monde des rallyes WRC 2020, l’épreuve pour cause de Coronavirus, ayant été amputé des trois ultimes spéciales qui étaient encore prévues et programmées dimanche.

Le Gapençais s’étant déjà imposé au Mexique en 2013, 2014 et 2015 avec la VW Polo WRC, en 2018 avec la Ford Fiesta S WRC et en 2019 avec la Citroen C3 WRC.

Ogier rejoint ainsi au palmarès, son compatriote, l’autre Seb, Sébastien Loeb, également vainqueur à six reprises au Mexique. En 2006 avec la Xsara WRC. En 2007, 2008 et 2010 avec la C4 WRC, enfin, en 2011 et 2012 avec la DS3 WRC

« Honnêtement cette victoire est très différente de d’habitude. Pour moi, ce rallye ne devait pas se dérouler. Je suis désolé envers les mexicains. Mon équipe a fait un super boulot et je les remercie pour cette première victoire avec eux. Mais ce n’est vraiment pas le temps de fêter ça. »

Le Français s’empare d’ailleurs de la tête du Championnat du monde devant son coéquipier Elfyn Evans

Ogier l’emporte au volant de sa Toyota Yaris WRC, en devançant à l’issue de la 21éme et dernière spéciale disputée, la Hyundai i20WRC du Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak qui termine second à 27. 8 secondes et la Ford Fiesta WRC du Finlandais Teemu Suninen, troisième à 37 secondes 9

Tänak qui indiquait:

« Je ne suis définitivement pas content de mon week-end, mais c’est de ma faute. Je me suis battu pour revenir, c’était un week-end difficile. En plus, c’était mon premier rallye sur terre ce week-end. »

Suninen, précisant, lui:

« En fait, c’est un résultat meilleur que ce que j’espérais pour ce rallye. Nous avons pu avoir un rythme constant et nous sommes restés à l’écart des problèmes. À la fin, nous avons perdu un frein, ce qui a arrêté le combat, mais c’est le rallye et même sans ces problèmes, je ne pense pas que j’aurais battu Ott. »

Le Top 5 étant complété par deux autres Toyota Yaris WRC, avec dans l’ordre, celle du Gallois Elfyn Evans qui finit quatrième à 1’13.4 et celle du Finlandais Källe Rovenera, classé lui cinquième à 2’20.5

Suivent ensuite, la Škoda Fabia R5 Evo de Pontus Tidemand, la Hyundai i20 R5 de Nikolay Gryazin, la Citroën C3 R5 de Marco Bulacia, la Ford Fiesta WRC de Gus Greensmith et la Hyundai i20 R5 de Ole Christian Veiby, le Norvégien.

Christian COLINET

Photos : TEAMS