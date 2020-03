FERRARI STOPPE LA PRODUCTION DE SES VOITURES… A MARANELLO ET MODÈNE!

La maison Ferrari vient de confirmer les rumeurs et d’indiquer qu’elle stoppait la production de ses voitures suspendant ainsi toutes ses activités dans ses usines de Maranello et de Modène, et que le département compétition F1 était lui aussi arrêté et au moins, jusqu’à la fin du mois de mars.

Cela fait suite à la situation actuelle en Italie et respecte les restrictions très dures et trés strictes qui sont la conséquence de la pandémie du Coronavirus Covid-19.

A ce jour samedi 14 mars 2020, le Coronavirus Covid-19 a coûté la vie en Italie la vie à plus de 1000 personnes 15 113 cas atteints étant signalés à cause de cette pandémie.

Et les zones les plus touchées étant les régions du Nord de l’Italie la Lombardie et l’Emilie Romagne et où se situent les usines Ferrari, toutes mises en confinement, depuis déjà deux semaines.

LE COMMUNIQUE DU PDG DE FERRARI, LOUIS CAMILLERI

« Dans une période comme celle que nous vivons, ma gratitude va d’abord et avant tout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement au cours des derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque. Avec nos fournisseurs, ils ont continué d’assurer la production de l’entreprise. Et c’est par respect pour eux, pour leurs tranquillités d’esprit et celles de leurs familles que nous avons donc décidé de cette ligne de conduite. Nos clients et nos fans sont également au premier plan de nos préoccupations en ce moment, alors que nous nous préparons à un redémarrage sérieux. »

Gianpietro CERVONIA

Photos : Bernard BAKALIAN