VICTOIRE DE LA CITROËN C3 R5 DE BONATO-BOULLOUD, AU RALLYE DU TOUQUET 2020 !

L’équipage formé de Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, sort vainqueur du Rallye du Touquet 2020.

Yoann Bonato, avec sa Citroën C3 R5, a précisons-le, profité de la sortie de route du précédent leader, Quentin Gilbert, pour remporter la première manche du Championnat de France des rallyes 2020, au terme de la 18éme et ultime spéciale disputée, celle de Bimont-Clenleu et ses 14.05 km.

Heureux de triompher, le pilote de l’équipe CHL Sport Auto, ne se montrait toutefois nullement exubérant de son succés :

« Je ne sais pas si je mérite cette victoire mais c’est très sympa car c’est toujours cool de commencer la saison comme ça, un bon résultat pour démarrer le championnat. C’était un rallye très difficile. On est content d’être au bout. »

Explication… il est vrai que le double Champion de France et vice-champion sortant, a profité de la sortie de route de la Citroën C3 R5 du leader, Quentin Gilbert dès la première spéciale du jour, l’ES9 – celle de Roussent Buires le Sec – pour s’emparer de la tête de ce rallye du Touquet.

Débarrassé de Gilbert pour la victoire finale, Yoann Bonato, a dû ensuite lutter face à la Citroën C3 R5 de William Wagner, mais lors de l’ES13 samedi en matinée, la C3 R5 a été endommagée, suite à une sortie, la roue avant droite cassée, contraignant le pilote du Team Ph-Sport, à l’abandon.

Du coup, nouvel adversaire avec le Normand Éric Brunson, au volant lui, de sa Ford Fiesta, seule WRC du plateau, et auteur d’une sensationnelle remontée en fin de rallye, et qui s’emparait de la deuxième place, finissant finalement l’épreuve, à treize secondes et trois dixièmes, juste devant la Polo Volkswagen R5, de Quentin Giordano, classé troisième à quatorze secondes et sept dixièmes, lequel les accompagnait sur le podium.

Top 5 final, complété par deux autres Citroën C3 R5, celle de la paire, Quentin Gilbert et Christopher Guieu, quatrième à vingt et une secondes et quatre dixièmes et celle du duo, Jean-Baptiste Franseschi et Florian Haut-Labourdette, qui terminent eux, à quarante et une secondes et six dixièmes.

Suivent ensuite, dans l’ordre, la Volkswagen Polo R5 de Thibault Habouzit et Loïc Declerck, les Skoda Fabia R5 d’Eric Mauffrey et Patrick Rouillard, la Citroën C3 R5 de Nyls Stievenart et enfin la Ford Fiesta R5 de Laurent Bayard.

A retenir encore la onzième place finale de l’équipage formé de l’ancien vice-champion du monde François Delecour et Jean-Rodolphe Guigonnet, avec leur Alpine A110 RGT16 qui terminent onzièmes

Ils l’emportent en deux roues motrices, François Delecour ayant survolé les spéciales tout au long du week-end avec la nouvelle Alpine, qui est victorieuse dès son retour en rallye.

Derrière, classé au treizième rang au scratch, Manu Guigou décroche lui la victoire de la classe R3 au volant de sa Renault Clio, lui qui va aussi piloter une Alpine dès le prochain rallye.

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY et TEAMS