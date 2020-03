MOTO : LA MORT DE PHILIPPE ROUSSEL

Philippe Roussel, ‘Grand Monsieur’ de la moto de la grande époque, a décidé de quitter une vie devenue insupportable, souffrant en particulier d’une affection diplomatiquement appelée une longue maladie…

C’est Jacques Bolle, le Président de la FFM qui m’a appelé ce samedi 14 mars 2020, pour m’annoncer sa mort, évoquant Philippe coureur de vitesse, il fut sacré Champion de France 250 cc en 1979, comme l’atteste la photo de Bike 70 ci-dessus, vraiment un site génial sur l’histoire de la moto et que chacun devrait consulter comme livre de chevet.

Jacques Bolle est rappelons-le, Président de la FFM (Fédération Française Motocycliste), le meilleur que j’aie connu depuis un milliard d’années dans ce milieu, il est aussi ancien ancien pilote de vitesse et célèbre vainqueur d’un GP d’Angleterre en 1983, avec un podium entièrement tricolore, Thierry Espié et Christian Sarron, l’ont suivi sur la ligne d’arrivée et accompagné sur ce podium 100% Français.

Philippe Roussel avait vraiment des copains exceptionnels d’une époque exceptionnelle..

Bref, Jacques Bolle a vécu avec la moto, il est quasiment la moto depuis ses débuts en compétition à l’âge de 15 ans.

Il est manifestement éprouvé par cette disparition, l’hommage qu’il a voulu rendre à Philippe Roussel m’a beaucoup ému.

Philippe Roussel, une légende de la moto…

Il a été un mec incontournable, avec de superbes idées, pour cet aspect de sa vie, j’ai appelé Marc, un ami très proche de Philippe Roussel, avec qui il a travaillé sur différents événements.

Marc Mothré, patron de Motor’s Events et organisateur des WERC (Week End Racing Cup) qui comportent donc des événements comme la Roadster Cup, la KTM 390 Duke Cup, la Twin Cup et la Promotion Cup 600,

Jacques Bolle lui a dit avoir calculé qu’il est le plus gros organisateur moto de France, avec 12 épreuves par an et un total de spectateurs cumulé largement supérieur au GP de France au Bugatti !

Marc me dit que Philippe Roussel était surnommé « Grille Pain » dans le milieu parce qu’il était toujours très bronzé, par le soleil ou les UV, qu’en dehors de son titre en 1979, il a aussi été le pilote de la BUT, la moto emblématique créée par Eric Offenstadt.

Ils ont organisé ensemble le Road Show à Montlhéry qui est devenu Moto Légende, rien que ça !

Hervé Guio, que j’ai appelé, il a été le boss du département moto de Honda France de 1976 à 1992, un mec très offensif sur les nouveaux concepts moto et une grande star de l’époque, me confie que Philippe Roussel, avait créé une concession Honda à Arpajon, Roller Bike, endroit vite célèbre, puis avait ensuite racheté une concession à Lyon.

Il a eu aussi une concession Kawasaki en face de Roller Bike, en face, de l’autre côté de la route…

La dernière résidence de Philippe fut à Cavalaire, prés du Lavandou sur la Côte d’Azur, dans le Var.

Il avait 64 ans.

Jean Louis BERNARDELLI