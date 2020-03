‘GT WORLD CHALLENGE’, MARCIELLO ET LA MERCEDES-AMG DE L’ÉQUIPE AKKA ASP., LES PLUS VITES, AUX ESSAIS DU PAUL RICARD.

Rafaelle Marcielo s’est montré le plus rapide, lors de trois des quatre sessions des essais collectifs d’avant-saison qui se sont déroulées jeudi et vendredi sur la piste du Circuit Varois du Paul Ricard au Castellet.

Une autre Mercedes-AMG, celle du Team HTP-Winward, occupant elle la tête des derniers essais ce vendredi 13 mars après-midi

Le GT World Challenge Europe Powered by AWS., a officiellement lancé sa saison 2020 cette semaine avec ses deux journées d’essais, organisées par le Promoteur SRO., sur le Circuit Paul Ricard.

Jeudi et vendredi, l’événement annuel de ces tests dans le Sud de la France a vu plus de 30 équipes préparer la saison à venir.

Mercredi matin, les concurrents ont été accueillis par un ciel dégagé et un ensoleillement qui a prévalu pendant la majeure partie du test et a permis un roulage intensif.

Le pilote Italien Raffaele Marciello, victorieux de la Coupe du Monde FIA. GT. de Macao en novembre dernier, s’est imposé comme le plus rapide et régulier signant le temps de référence en 1’53.417, au volant de sa Mercedes-AMG e l’équipe Française AKKA ASP de Jérôme Policand. Voiture qu’il partagera avec Felipe Fraga et Timur Boguslavskiy.

Le transalpin s’est révélé non seulement le pilote le plus rapide en piste mais également on l’a dit, le plus régulier de ce début de saison presque parfait, terminant au commandement, trois des quatre séances , jeudi et vendredi.

Sa voiture, l’une des Mercedes AMG de l’écurie AKKA ASP, la N° 88, a été parmi les rares à percer le mur des 1’53, le premier jour de ces essais collectifs, mais plusieurs autres pilotes, l’ont rejoint le deuxième jour, vendredi.

Vendredi après-midi d’ailleurs, une autre Mercedes-AMG, la N°84 du HTP-Winward, a été la plus rapide,

la seule occasion où la N°88, celle du Team AKKA ASP n’était pas P1 !

La Mercedes AMG du Black Falcon N°4, pointant derrière avec 1’53.621 devant la Honda NSX GT3 N°130 était très rapide avec un autre transalpin, Marco Bonanomi au volant, tandis que l’équipe GPX était, elle, toujours dans le coup, avec sa paire de Porsche dont la plus rapide pilotée par Patrick Pilet, avec 1’53.778. devançait la voiture-soeur aux mains, elle de Romain Dumas !

La Bentley de la structure tricolore CMR et la Lamborghini de l’équipe Suisse Emil Frey Racing, confiée à Franck Perera, se sont également bien comportés, tout comme le nouveau venu, le Team Madpanda qui aligne, li aussi également une Mercedes-AMG.

Chacune des onze marques qui concourront cette saison était représentée à ce test de premier roulage d’avant-Saison.

En plus de ceux mentionnés, Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari et McLaren étaient également en piste sur le Circuit Paul Ricard, leurs équipes se préparant pour la campagne 2020.

Rappelons que la liste complète des engagés pour la prochaine saison du GT World Challenge Europe, a été dévoilée jeudi 12 mars, avec 53 voitures prêtes à disputer la Endurance Cup et 33 engagées pour la Sprint Cup.

Les deux grilles se sont visiblement bien élargies cette année.

La saison, la manche inaugurale de Monza en Italie, venant d’être annulée, devrait commencer avec la Sprint Cup à Brands Hatch les 2 et 3 mai, suivi une semaine plus tard par la manche d’ouverture de l’Endurance Cup à Silverstone, les 9 et 10 mai.

À condition que les effets du coronavirus s’estompent et que les politiques de tous pays, revoient les blocus actuels qui interdisent tous les rassemblements de plus de… 10 personnes.

Et rouvrent les frontières, ce samedi 14 mars, plusieurs pays les ayant fermés dans la foulée des États-Unis d’Amérique…

François LEROUX