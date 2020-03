MOTOGP 2020 : PAS D’ANNULATION DU GP. DE FRANCE A CE JOUR !

Communiqué de la FFM. cet après-midi :

COVID-19 : ANNULATION DES ÉPREUVES MOTOCYCLISTES

Suite à la mesure annoncée par le Premier Ministre, ce vendredi 13 mars, concernant l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, dans le but de combattre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la Fédération Française de Motocyclisme a décidé d’annuler l’ensemble des compétitions Moto sur le territoire national, et ce jusqu’à nouvel ordre.

L’ensemble de la communauté du sport motocycliste doit être solidaire de l’effort national face à cette situation sanitaire d’une ampleur exceptionnelle.

ENQUÊTE

« Jusqu’à nouvel ordre »… Formulation intelligente qui pour l’instant n’annule pas le GP de France !

J’ai eu au téléphone, je ne dois pas être le seul, les deux personnes les plus informées sur ce sujet en France.

Claude Michy, le Promoteur du GP. de France, qui m’affirme, et c’est évident à la lecture du communiqué, que le GP. de France n’est absolument pas annulé, seule la conférence de presse de présentation de ce GP. a été déplacée de quelques jours.

Bien entendu, il n’a pas d’idée sur l’évolution à long terme de la situation mais il me dit avec beaucoup d’intelligence « Le GP de France c’est dans deux mois, si nous sommes obligés d’annuler, c’est vraiment qu’il y aura beaucoup, beaucoup de gens malades dans le pays ».

Et du coup bien sûr le GP. de France deviendra une goutte d’eau dans la mer…

Je lui ai demandé s’il a un plan B au cas où, il me dit ne même pas avoir eu cette idée…

Jacques Bolle, président de la FFM., celui qui est le plus en contact avec le Ministère des Sports, me dit que son communiqué était obligatoire suite aux déclarations de nos politiques la veille mais que les mots « jusqu’à nouvel ordre » ne signifient en rien que le GP. de France soit annulé.

Sachant que Jacques Bolle est en contact permanent avec le Ministère des Sports, je lui dis avoir entendu que dans les murs de la République sportive, il se murmure que les mesures d’interdiction dureraient jusqu’à l’été.

Il est catégorique sur ce point, il n’a jamais été question de cela.

Bien entendu il est comme tout le monde, il sait que la situation peut évoluer, en bien comme en mal, mais à l’heure actuelle le GP. de France est maintenu.

ON VA ARRÊTER QUAND LA «PSYCHOSE» ?

Pas de rassemblements de plus de cent personnes…

Donc au Havre, chez le Premier Ministre, on va fermer sa célèbre Église St Joseph (Architecte Perret) classée au Patrimoine de l’Unesco, on imagine la catastrophe s’il y a plus de cent personnes à la Messe ?

Ou plus de cent touristes, j’avoue qu’étant pourtant totalement athée j’ai été subjugué par la conception architecturale de ce bâtiment !

Et c’était bourré de visiteurs.

Il faut dire que des vitraux dans les parois du clocher, même la Renaissance italienne a à peine osé le faire !

À Paris, les métros devraient donc rouler juste avec deux wagons, au-delà on dépasse cent personnes…

Les TGV. rouleront avec un seul wagon, au-delà on dépasse cent personnes.

Mais on réfléchit que chaque jour, entre la Trottinette, la Moto, le Vélo et l’Auto, il y a plus de morts dans la circulation que du fait du virus ?

Alors on interdit la Bagnole, la Moto, le Vélo, la Trottinette ?

Rappel, l’arme absolue c’est la vigilance collective. Se laver les mains dès qu’on a touché un truc que beaucoup de gens ont attrapé avant vous, tousser et éternuer dans sa manche…

On n’avait pas besoin d’un b… inimaginable pour tenter de ralentir l’infection, juste de l’intelligence collective.

«Psychose», c’est génial quand Hitchcock en fait un film. C’est ridicule quand c’est une peur ancestrale qui remonte aux épidémies de Peste au Moyen Âge, ou depuis, la médecine a fait quelques progrès.

Les JT et radios vont encore nous en mettre plein les oreilles et les yeux quatorze fois par jour, mais regardez les chiffres, c’est une bonne habitude dans les sports mécaniques, c’est beaucoup moins inquiétant que ce que l’on entend ! Mais lavez-vous les mains !

JEREZ FERMÉ CINQUANTE JOURS, FINEMENT JOUÉ…

L’Espagne est avec l’Italie le pays le plus touché par l’infection.

Les deux pays qui soit-dit en passant représentent à eux seuls plus de la moitié du monde sur les paddocks de MotoGP !

Jerez a communiqué que son Circuit est fermé durant 50 jours…

Et là on se dit, le GP. est foutu !

Alors on compte, ça nous amène pile juste au GP de Jerez…

Finalement les circuits sont infiniment moins c… que les politiques et surtout plus courageux !

Il est vrai qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs…

Claude Michy, Promoteur du GP. de France, me dit aussi que comparé à ce qui se passe en F1 et qui est en effet du grand n’importe nawak, le Moto GP a une attitude carrément plus raisonnée annonçant que s’il le faut, on courra encore à Noël (Ezpeleta, Boss de Dorna.) et même début 2021 (Le Président de la FIM.).

Or à bien y réfléchir il y a des tas de pays où l’on peut rouler à Noël.

Allez on serre les poings et on y croit !

Jean Louis BERNARDELLI