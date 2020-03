Le Circuit de Spa-Francorchamps suspend ses activités jusqu’au 3 avril inclus

Le Conseil National de sécurité a annoncé ce jeudi soir l’interdiction de toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques qu’elles soient publiques ou privées et peu importe leur taille et ce, jusqu’au 3 avril inclus.

Avant tout soucieux de garantir la sécurité, la santé et le bien-être de ses visiteurs, clients, fournisseurs et de son personnel, le Circuit se voit donc imposer de suspendre ses activités malgré l’énorme déception que cette décision entraîne pour nos clients et les fans du Circuit à quelques jours de la reprise de la saison.

Jusqu’ici nous étions en période « hivernale », c’est-à-dire que les activités en piste ne devaient reprendre à un rythme quotidien que le 16 mars. Participer à contenir la propagation du Covid-19 est pour nous une priorité depuis plusieurs semaines, et le Circuit a suivi et appliqué, au jour le jour, les recommandations émises par les autorités.

Nous avons également suivi avec attention les différentes décisions prises par les organisateurs des divers championnats présents au Circuit, les teams et autres pays dans lesquelles des manifestations de sport moteurs se déroulent.

Cependant, nous avions anticipé la reprise de la saison et diverses réunion de prévention et gestion de crise se sont tenues au niveau du management du Circuit. Dès lors, toutes les mesures de communication et de prévention ont été mises en place sur le site pour protéger la santé de tous : affichage avec diverses instructions pour le public, le personnel et les fournisseurs du Circuit, nettoyage renforcé à l’aide d’une solution désinfectante de tous nos bâtiments avec des passages plus fréquents des techniciens de surface, ….

Le monde entier fait face à une situation sans précédent et le Circuit poursuit ses réunions d’évaluation de la situation et organisera la suite de sa saison en fonction de l’évolution de la situation.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients, organisateurs, team, fans, visiteurs et toutes les équipes participant à nos activités pour leur compréhension et leur soutien.

Photo : Manfred GIET