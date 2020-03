BARCELONE ET MONZA EN ELMS. REPORTÉS !

L’ELMS vient a son tour également d’annoncer le report de plusieurs épreuves et ce naturellement en raison du coronavirus.

Donc les deux premières épreuves, 4 Heures de Barcelone prévues les 4 et 5 avril et les 4 Heures de Monza programmées les 9 et 10 mai viennent d’entrée d’être reportées à une date non communiquée !

Face à la propagation mondiale du Covid-19 (coronavirus) et après consultation des autorités locales et des membres du Circuit de Barcelona-Catalunya et de l’Autodromo Nazionale di Monza, la décision a été prise de reporter les tests officiels, la manche d’ouverture de la Saison 2020 de l’European Le Mans Series à Barcelone prévue les 4 et 5 avril, ainsi que les 4 Heures de Monza prévues les 9 et 10 mai.

Les nouvelles dates de Barcelone et de Monza seront communiquées ultérieurement.

Les organisateurs de l’ELMS continuent de suivre attentivement la situation.

Gérard Neveu, Directeur Général de l’European Le Mans Series :

« Cette décision n’a pas été facile à prendre et est la plus appropriée, nous n’avions pas d’autre choix que de reporter nos événements au vu du contexte actuel. Notre priorité est de garantir la santé de nos équipes, des membres de paddock et de nos fans. Nous travaillons sur un calendrier modifié que nous serons en capacité de communiquer dans quelques jours.