ANNULATION EN CASCADE DES GRANDS PRIX F1

A la suite de l’annulation du Grand Prix d’Australie, la manche inaugurale du Championnat du monde de Formule 1, millésime 2020 et qui comme le veut la tradition, lance annuellement la saison, les promoteurs de la F1, Liberty Media, pas plus que la FIA n’ont fourni d’informations ‘ officielles ‘ sur la suite …

Dans le paddock de Melbourne, après la réunion des patrons des équipes avc la FIA et les organisateur locaux, qui a entériné l’annulation du GP d’Australie de ce week-end, aucune autre information ‘’officielle’ n’a été communiquée sur la suite et les prochaines épreuves.

Mais vu l’ampleur au niveau mondial de la situation qui résulte du coronavirus et les reports et annulations des plus grands événements sportifs toutes disciplines confondues – du foot à la NBA en passant par les compétions cyclistes ou la Coupe du monde de ski- on imagine et on doute que les futurs Grands Prix à venir puissent se dérouler aux dates initialement prévues !

Et que tous les courses à venir au cours des prochaines semaines seront très vraisemblablement annulées.

Alors tout le monde se pose à Melbourne et ailleurs au sein des sièges des Teams, inévitablement la bonne question :

« Quand la saison 2020 de Formule 1 pourra t’elle enfin démarrer ? »

A Melbourne, lors d’une conférence de presse organisée à l’Albert Park, Chase Carey, le patron de la F1 chez Liberty Media, n’a pas voulu donner d’indication sur la suite des événements.

« Nous discutons avec nos différents partenaires et nous ferons des annonces des que possible ces prochains jours. »

Mais selon certains Team-managers, la F1 ne se rendra pas sur le circuit de Sakhir la semaine prochaine, théâtre du Grand Prix de Bahreïn, seconde épreuve au calendrier F1 2020 !

Et e dans la mesure ou l’équipe McLaren a indiqué, précisé et bien fait savoir que quatorze membres de son personnel étaient à ce jour, placés en quarantaine et pour quatorze jours !

Les neuf autres équipes s’étant montrées solidaires et refusant de participer au GP d’Australie en l’absence des deux monoplaces ‘ orange’ sur la grille, on voit franchement mal les patrons des neuf Teams changer d’avis et rouler à Sakhir…sans les McLaren !

Alors ensuite ?

Le premier Grand Prix suivant, le tout premier organisé au Vietnam, arrive vite lui car programmé le 5 avril…

Assurément, lui aussi il sera décalé, reporté ou tout simplement annulé !

Du coup si l’on en croit les rares informations qui nous parviennent, la saison pourrait enfin, mais ce n’est nullement une certitude démarré, avec le GP d’Azerbaïdjan à Bakou… prévu au calendrier le

Ensuite, les manches prévues à Zandvoort, à Catzlunyay-Barcelone et en Principauté de Monaco seraient actuellement, elles aussi menacées de report ou d’annulation.

Attendons que tout cela s’organise ces prochains jours entre Liberty Media, la FIA, la FOM (les équipes) et les organisateurs des évènements

Seule certitude, DHL , le logisticien des promoteurs des sports mécaniques (automobiles et motos) , doit être bien embêté avec tout le matériel (F1-WEC-Formulae-MotoGP)

Qu’en faire ?

Ou le convoyer ?

Gilles GAIGNAULT

Photos : FIA