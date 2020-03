McLAREN QUITTE LE GRAND PRIX D’AUSTRALIE DE F1…

Le Team McLaren Racing de F1 vient d’annoncer ce jeudi à 22 Heures en Australie à Melbourne, son retrait du Grand Prix d’Australie de Formule 1, l’épreuve inaugurale de la Saison 2020 des Grands Prix, après la découverte d’un cas positif au coronavirus Covid-19 au sein de son personnel.

Ce membre de l’équipe Britannique avait été testé en même temps que plusieurs personnes d’autres écuries, Haas et Williams et il avait été confiné et isolé lors de l’apparition des premiers symptômes de ce virus !

McLaren qui indique ce jeudi 12 mars 2020 :

« Le membre de l’équipe a été testé et isolé dès qu’il a montré des symptômes, et il va être soigné par les personnels médicaux locaux, l’équipe s’était préparée à cette éventualité, et a prévu de placer ses employés en quarantaine. Elle va coopérer avec les autorités locales afin de faciliter leur enquête. »

Avant de conclure :

« Cette décision a été prise afin de préserver la santé des employés de McLaren mais également ceux des autres écuries et des fans de F1 »

Reste une question, ce GP. de Melbourne aura-t-il vraiment lieu ?

Rappelons qu’il y a quelques jours Ross Brawn qui veille chez Liberty Media au monde des GP, avait indiqué que le GP d’Australie ne pourrait se dérouler normalement, si au moins une des dix équipes ne pouvait y participer pour cause de coronavirus…

… Alors ?

Ajoutons que le Champion du Monde en titre, le Britannique Lewis Hamilton s’est montré et en public, très en colère au sujet du maintien de ce GP de Melbourne !

John ROWBERG