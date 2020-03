LES ‘1000 MILES DE SEBRING’ EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC. SONT ANNULÉES.

Les ‘1000 Miles de Sebring’ sont annulées !

À la suite de l’annonce du Président Américain Donald Trump ce mardi 11 mars à 21 h 00, concernant une large restriction de l’entrée aux États-Unis des voyageurs venant d’Europe- seuls les ressortissants Britanniques et Irlandais sont autorisés à pénétrer sur le sol US – les organisateurs du Championnat du Monde d’Endurance WEC, étudiaient la possibilité de maintenir la course des 1000 Miles de Sebring, prévue dans une semaine le 20 Mars.

L’épidémie de coronavirus au fil des jours, bouleverse le monde…

Pour faire suite à cette annonce faite par le Président Trump ce mardi 11 mars, connue en début de soirée en France, concernant une large restriction de l’entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d’Europe à l’exception des citoyens américains et britanniques donc, l’ACO. Promoteur du Mondial, WEC a étudié la possibilité de maintenir la course des 1000 Miles de Sebring qui devait avoir lieu dans une petite semaine, le 20 mars.

Mais rapidement et après un examen attentif de la situation, il a été décidé que la course du WEC. devait être annulée.

Etant donné le nombre important de pilotes, de membres d’équipes et des officiels qui se trouvent actuellement toujours en Europe et qui devaient voyager vers les États-Unis dans les jours à venir, il ne semblait pas possible, ni envisageable que la course ait lieu en leur absence.

La décision a été immédiatement communiquée à John Doonan, le Président de l’IMSA, tard dans la soirée du 11 mars, ce dernier l’ayant acceptée.

De plus, les tests prévus à Sebring, les 14 et 15 mars n’auront naturellement pas lieu… aussi !

Concernant la logistique déjà sur place dans le paddock de Sebring incluant les voitures et équipements, les promoteurs du WEC vont désormais se concentrer sur l’organisation méthodique du retour de l’ensemble du matériel en Europe.

Du coup, la prochaine et avant-dernière étape de la Saison d’Endurance WEC est désormais programmée à Spa, en Belgique, avec la manche des 6 Heures de Spa, le 25 avril.

Et ce sous réserve que la course puisse bien avoir lieu.

La décision de l’ACO et du WEC par contre ne concerne et n’impacte pas pour le moment la course US des 12 Heures de Sebring, seconde étape du Championnat d’Endurance Américain de l’IMSA 2020, après l’épreuve des 24 Heures de Daytona, fin janvier ! Et prévue le même week-end.

Normalement la course d’ouverture du Championnat des monoplaces américaines de l’Indycar doit débuter ce week-end dans les rues de St Petersburg en Floride …

À Melbourne, où doit débuter dimanche le Championnat du Monde de Formule 1, les personnes des équipes Haas-McLaren et Williams qui étaient suspectées et consignées dans leurs chambres d’hôtels, viennent de recevoir ce jeudi leurs résultats et ils sont fort heureusement… NÉGATIFS !

Précisons encore que cette nuit les promoteurs du tout puissant Championnat US de la NBA (Basket) ont eux carrément annulées la totalité de la saison régulière de leur discipline… et ce à la suite de l’annonce d’un tout premier cas de coronavirus détecté sur l’un de ses joueurs, le pivot Français Rudy Gobert de l’équipe des Utah Jazz !

Et que ceux de la Coupe du Monde de Ski ont eux également annulés les dernières manches de la saison prévues, elles, en Suède et en Slovénie !

Bref, jour après jour, ce coronavirus bouleverse l’équilibre mondial..

Quand cela s’arrêtera-t-il ?

On en est d’ailleurs déjà à évoquer un possible report à 2021, des JO. programmés cet été au Japon, voire carrément à les annuler !

Gilles GAIGNAULT