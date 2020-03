INDYCAR : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2020 QUI DÉBUTE A ST PETERSBURG EN FLORIDE

Ce week-end, le Championnat 2020 d’Indycar va débuter à St Petersburg, en Floride. Un Championnat qui s’annonce palpitant.

La première nouveauté 2020 de l’Indycar, c’est l’aero screen, pendant de l’halo. Notez qu’il a été étudié par la firme Autrichienne Red Bull.

La seconde grosse nouveauté, c’est la prise de contrôle d’Indianapolis et de l’organisation de l’Indycar par le groupe Penske. Une page se tourne pour la famille Hulman-George, aux commandes depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale!

Côté Championnat, Richmond remplace Pocono, circuit trop dangereux pour les monoplaces modernes.

En terme d’équipes, Michael Shank va disputer sa première saison complète, avec Jack Harvey. DragonSpeed, lui, disputera davantage d’épreuves.

Après dix années de service minimum, Dreyer & Reinbold va enfin rouler hors d’Indianapolis. Sage Karam sera ainsi au départ à St Petersburg.

McLaren s’est offert la structure de Sam Schmidt, Team qui troque ainsi ses moteurs Chevrolet pour des Honda!

Harding a été absorbé par Andretti. Quant à Juncos et à Scuderia Corsa, elles semblent à ce jour, avoir abandonné leurs programmes en Indycar.

Au classement, on n’a non plus deux, mais trois générations qui s’affrontent !

Désormais double-champion, Josef Newgarden, l’un des pilotes Penske, commence à faire parti des meubles. Avec son éternel rival Alexander Rossi qui roule chez Andretti, ils représentent la génération intermédiaire.

L’hiver fut rigoureux pour les vieux briscards de l’Indycar…

Ainsi, les ‘ patriarches’ que sont James Hinchcliffe le Canadien pour Andretti et Sébastien Bourdais, le Français, le Manceau enrôlé par AJ Foyt, ne disposeront que d’un strapontin, ne disputant que quelques manches!

Quant à Tony Kanaan, le Brésilien, également membre de l’équipe Foyt, il a déjà prévu de raccrocher le casque, au terme d’une mini-tournée d’adieu.

Le Néo-Zélandais Scott Dixon, le leader du Chip Ganassi, reste néanmoins et malgré le poids des ans, une valeur sûre, année après année.

Victorieux des dernières 500 Miles d’Indianapolis, le Français Simon Pagenaud qui pilote pour Roger Penske, est de retour dans le club des « clients ».

A contrario, Will Power, le troisième homme du clan, de la ‘Dream-team’ Penske, a retrouvé ses vieux démons (comme sa tendance à surconduire dans le dernier tour.) S’il récidive, l’Australien pourrait se retrouver en porte-à-faux …fin 2020!

Il nous faut préciser que l’an dernier, on a vu l’éclosion d’une nouvelle génération de jeunes pilotes.

Colton Herta chez Andretti-Harding-Steinbrenner, est le chef de file de ces ‘poussins’. Chip Ganassi assure l’avenir avec les Suédois, Felix Rosenqvist et Marcus Ericsson.

Dale Coyne a préféré le ‘bad boy’ – ‘sale gosse’ , l’Italien Santino Ferrucci à Seb Bourdais.

Enfin, McLaren joue elle aussi, la carte jeune avec l’ex-pilote Red Bul, le Mexicain, Pato O’Ward et le novice US, Oliver Askew, qui a dominé jusqu’alors, les formules de promotion.

On attend également beaucoup des débutants qui débarquent et rejoignent l’Indycar, tels Alex Palou chez Dale Coyne et de Rinus VeeKay pour le Team d’Ed Carpenter.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : INDYCAR et TEAMS