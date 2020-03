PRÉSENTATION AVEC L’ÉQUIPE RENAULT DU GRAND PRIX D’AUSTRALIE DE FORMULE 1 2020.

L’équipe Renault F1, nous présente le Grand Prix d’Australie, la première course du Championnat du Monde de F1 de la Saison 2020 qui se déroule aux antipodes, en cette fin de semaine, sur le tracé de l’Albert-Park de Melbourne.

Les deux pilotes, l’Australien Daniel Ricciardo et le Français Esteban Ocon et le Team principal Cyril Abiteboul, partagent leurs sentiments sur ce Grand Prix d’Australie, annuellement épreuve inaugurale du Calendrier des GP.

Cyril Abiteboul, Team Principal : « Le coup d’envoi d’une saison de Formule 1 est toujours un moment très excitant. Après des essais conclus positivement à Barcelone, nous nous rendons en Australie avec ambition, mais aussi avec une pointe de prudence compte tenu de la relative méconnaissance de la compétitivité de nos rivaux. La première manche est l’instant où chacun sur la grille révèle son vrai visage. »

Et, il ajoute et précise :

« Nous nous sommes préparés au mieux pour le début de l’année grâce au travail acharné mené à Enstone et à Viry pendant l’hiver. Ces efforts ont été illustrés durant les tests par un niveau de fiabilité moteur et de performances correspondant à nos attentes. Nous voulons désormais voir les bénéfices de notre préparation lors d’un week-end de course.»

PAROLES DE PILOTES

Daniel Ricciardo : « C’est toujours particulier de courir devant son public. Je suis loin de chez moi tellement longtemps dans l’année que cela rend les moments avec mes amis et ma famille encore plus spéciaux. Les fans australiens sont géniaux et l’on peut vraiment ressentir leur soutien pour l’utiliser comme une source supplémentaire de motivation. Melbourne m’a souvent joué des tours, mais je vais essayer d’y remédier en effectuant un beau week-end avec Renault. »

Esteban Ocon : « C’est fantastique de retrouver les Grands Prix. Cela faisait longtemps que je voulais renouer avec cette mentalité de compétiteur, donc c’est très excitant de recommencer. J’ai eu un gros programme d’entraînement hivernal, qui a commencé particulièrement tôt pour relever ce défi, et je pense être en forme. Je me suis bien intégré dans l’écurie, et cela dès décembre avec les essais d’Abu Dhabi, puis en passant régulièrement des journées au simulateur, et plus récemment aux tests de pré-saison à Barcelone. C’est génial de préparer une saison quand tout est fait sur mesure pour vous. Je suis prêt, gonflé à bloc et il me tarde d’être à Melbourne ! »

Après les deux sessions de trois journées chacune des essais collectifs d’avant-saison, fin février sur la piste de Catalunya, à Montmelo en Espagne, premiers tours de roues 2020 ‘officiels’ ce vendredi 13 mars à Melbourne.

John ROWBERG