MOTOGP 2020 : ARGENTINE EN NOVEMBRE, VALENCE ENCORE PLUS TARD.

Voilà, la parano continue, ce ‘com’ vient d’être publié….

« Le GP d’Argentine reculé à novembre !

En raison de l’épidémie de Coronavirus, cette épreuve subira le même sort que le GP. des Amériques qui la précédait. La FIM., l’IRTA. et Dorna Sports. sont dans le regret d’annoncer le report du Grand Prix Motul d’Argentine, qui devait avoir lieu les 17, 18 et 19 avril, étant donné l’épidémie de Coronavirus. Cette épreuve se tiendra ainsi le week-end du 20- 22 novembre, à la place du Grand Prix Motul de Valence, décalé quant à lui d’une nouvelle semaine. En résumé, les épreuves d’Austin, de Termas et de Valence, seront enchaînées.

Jerez ouvrira donc la Saison en catégorie reine, les 1e, 2 et 3 mai prochains. Par ailleurs, de nouvelles dates seront communiquées pour le Test Moto2 / Moto3 de Valence et le Test MotoGP de Jerez, qui se dérouleront en fin d’année. »

Y’A TOUJOURS PAS LE FEU AU LAC !

On remarquera que finalement on va ‘enquiller’ Austin et Argentine, ce qui devait être fait ce début de saison, ça limite les frais…

Cela dit, le Texas sera en fin d’époque des ouragans et ce sera le printemps en Argentine.

Donc risques, mais il ne faut pas tomber dans la parano de nous gouvernants !

En revanche, Valence fin novembre, même si on est à côté de la Méditerranée, c’est quand même un coup à se les ‘peler’, la Météo prévoit des températures de 8 à 18 degrés…

Bon, tant qu’il ne neige pas…

Jean Louis BERNARDELLI