ARAMCO REJOINT LE CLUB DES PARTENAIRES DES GRANDS PRIX F1

Liberty Media propriétaire de la Formule 1 a annoncé ce mardi soir 10 mars 2020, avoir signé un accord de partenariat pluriannuel avec le géant de l’énergie et des produits chimiques de l’État Saoudien, la firme mondialement connu Aramco, alors que les discussions se poursuivent sur la possibilité d’un GP en Arabie Saoudite.

Pays du Golfe Persique qui a déjà accueilli depuis 2 ans et des épreuves du Championnat des monoplaces de la Formula e et le rallye raid Dakar en janvier dernier

La société Aramco est le premier partenaire mondial que les propriétaires de la F1, Liberty Media ont signé depuis qu’elle a repris la direction de l’organisation des GP au début 2017.

Aramco rejoint ce jour, les cinq principaux acteurs qui se sont joints à la discipline reine de la compétition auto à l’époque ou Bernie Ecclestone dirigeait la Formule 1 :

DHL, Emirates, Heineken, Pirelli et Rolex.

L’accord comprend le parrainage en titre des Grands Prix d’Espagne, de Hongrie et des USA de cette année, et il laisse supposer l’arrivée prochaine d’une course de F1 en Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite avait déjà annoncé son intention d’accueillir une épreuve de F1 sur son prochain nouveau circuit situé à Qiddiya, et conçu à la demande de Mike Reiniger, l’homme à la tête de Qiddiya Investment Company, par l’ex-pilote de F1, l’Autrichien Alex Wurz, présent d’ailleurs en janvier dernier avec plusieurs pilotes de F1, à l’arrivée du Dakar

Étaient présents et invités lors de cette annonce aux côtés de Wurz, l’ancien Champion du monde de F1, le Britannique Damon Hill, mais également l’Écossais David Coulthard, l’Allemand Nico Hülkenberg ou le Français Romain Grosjean. Sans oublier le Champion Moto Italien, Loris Capirossi.

Chase Carey, le PDG de la F1 indique ce mardi :

« Nous sommes ravis d’accueillir Aramco dans la famille de la Formule 1 en tant que partenaire mondial à long terme au début de notre saison 2020 »

Avant de préciser :

« Nous sommes impatients de partager notre expertise combinée et de travailler avec Aramco sur l’innovation technologique et nous bénéficierons énormément de ses capacités et de son expertise dans le secteur du carburant et de l’énergie. »

Le Président d’Aramco, Amin H Nasser, ajoutant:

« En tant que plus grand fournisseur d’énergie au monde et leader de l’innovation, nous avons l’ambition de trouver des solutions révolutionnaires pour des moteurs plus performants et une énergie plus propre. »

Et il conclut :

« De tels partenariats sont importants pour nous aider à réaliser nos ambitions. »

John ROWBERG

Photos: Qiddiya Investment Company.