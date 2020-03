LES 24 HEURES DU MANS MOTOS… REPORTÉES DÉBUT SEPTEMBRE!

LES REPORTS ET ANNULATIONS DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS S’ENCHAÎNENT…

Nous apprenons compte tenu du coronavirus, ce mardi soir 10 mars 2020, le report des 24 heures du Mans Motos, compétition prévues à la mi avril, du 16 au 19 avril, et désormais reportées aux 5 et 6 septembre prochain, en lieu et place de la manche de l’Ultimate Cup Moto, prévue à cette date!

D’autre part, le Bol d’Or serait lui, carrément annulé cette année!

L’ACO et la FIM indiquant que les 24 Heures clôtureront la saison 2020 en mondial d’endurance moto!

Voici le communiqué reçu en début de nuit

Conséquence de l’évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions ministérielles concernant les événements réunissant plus de 1 000 personnes en France, la Fédération Internationale de Motocyclisme Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC et l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures Motos, ont décidé de reporter la 43éme édition des 24 Heures Motos, prévue initialement les 18 et 19 avril 2020.

L’ACO et Eurosport Events donnent d’ores et déjà rendez-vous, les 5 et 6 septembre 2020, pour une course qui clôturera exceptionnellement la saison FIM EWC 2019-2020.

La FIM, Eurosport Events et l’ACO ont pour priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation.

Les mesures adoptées sont liées à une situation exceptionnelle et dans ce contexte, les organisateurs comptent sur la compréhension de tous, malgré les désagréments engendrés.

Les essais « Pré-Mans », programmés les 31 mars et 1er avril prochains, sont par conséquent annulés.

Informations billetterie

Les billets actuels seront valables pour la date de report des 5-6 septembre, sans nécessité d’échange.