L’ÉCURIE DE PEZENAS VORTEX ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT EN 2020

L’écurie Héraultaise VORTEX, basée à Pézenas accélère son développement en 2020

Après une année record en 2019 avec plus de 20 meetings de courses sans aucun abandon sur problème mécanique, et autant d’expérience emmagasinée, l’écurie de compétition et constructeur Héraultais VORTEX entend bien passer un cap pour son développement en cette nouvelle saison.

En 2020, VORTEX sera présent sur les circuits avec deux voitures, la 1.1 GT3 de 480 ch et son fidèle moteur V8 Chevrolet de 6,2 l, et sa nouvelle VORTEX Light de 400 ch, équipée du même moteur mais avec une cartographie différente, qui lui permettra d’accéder à certains Championnats où la GT3 n’était pas acceptée jusqu’alors !

VORTEX annonce dix pilotes signés pour la saison 2020, quelques fidèles qui écument les circuits depuis des années, mais aussi de nombreuses nouvelles têtes qui suivaient déjà depuis quelques temps les résultats de VORTEX dans le compte-rendu de courses, et qui ont donc choisi et décidé de confier leurs prochaines chances de podiums à l’écurie d’Arnaud et Olivier Gomez

D’ores et déjà trois Championnats sont programmés pour 2020, le Championnat des 24heures Series des Hollandais de Créventic, le Championnat d’endurance Espagnol du CER, et surtout l’Ultimate Cup Series de Vincent Vigier et de son partenaire Michelin, qui va entamer sa deuxième année avec toute l’énergie qu’on lui connaît.

D’ailleurs dès le 1er meeting de Barcelone de l’Ultimate Cup Series, VORTEX a prévu de présenter ses nouveaux partenaires, et la refonte totale de sa communication avec une nouvelle charte graphique et surtout une superbe livrée full orange pour ses voitures, qu’aboreront également les pilotes et les mécaniciens du team.

Nul doute que l’équipe aura à cœur de défendre son titre 2019 de Champion en catégorie UGT

Mais ce n’est tout !

L’une des deux voitures, aux couleurs de TCT Télécom et aux mains de Cyril Calmon, aura également à son bord un invité de marque qui changera au fil des sept épreuves de la saison :

Pilotes professionnels, personnalités du sport ou du petit écran, tous amateurs de courses autos.

D’ici la manche d’ouverture de la saison de l’Ultimate Cup à Catalunya dans deux semaines, seront dévoilées les programmes des autres Championnats et la composition des équipages.

Nul doute que 2020 marquera un tournant dans l’ambition de l’écurie VORTEX…

À propos de VORTEX

VORTEX est une écurie de compétition, nouvelle marque Française née en 2015 sous l’impulsion d’Olivier et Arnaud Gomez.

Les voitures sont construites et développées dans l’Hérault et roulent en France et à l’étranger.

Après avoir développé la VORTEX 1.1 GT3, les deux concepteurs ont mis au point sa petite sœur sur les 18 derniers mois : la VORTEX Light.

Cette dernière bénéficie de toute l’expertise emmagasinée au fil des ans.

Son design unique et agressif, associé à une mécanique simple et efficace (V8 Chevrolet 6,2 l) en fait la reine des circuits.

En 2019, l’écurie a été présente sur plus de 20 meetings de courses, sans aucun abandon sur problème mécanique, en Trophée Tourisme Endurance, Ultimate Cup Séries, 24h Séries et CER Espagne, en France, Espagne et Italie.

Conçue pour tout type de pilote, débutant comme confirmé, et de tous les gabarits, sa compétitivité en fait un petit bolide fort attractif…

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE – Jeff THIRY