LE MARCHANDISING F1, WEC ET MOTO GP, FONCTIONNE À FOND EN ASIE …

Profitant de ma présence en Asie, successivement d’abord à Singapour, puis en Malaisie a Kuala Lumpur où j’ai Retrouvé l’ami ‘Jeannot » Ragnotti et en Thaïlande à Bangkok, pour les dernières manches du Championnat d’endurance de l’Asian Le Mans Séries, respectivement sur les circuits de Sepang puis de Buriram, j’ai, guidé par des amis Français qui vivent la-bas, au cours de ballades, découvert de sublimes ‘ Show rooms’, véritables cavernes d’Ali-Baba!

Toutes les grandes marques et leurs écuries en sport automobile, telles naturellement les plus prestigieuses, comme Ferrari, Mercedes AMG, Porsche ou encore BMW et même de Red Bull Racing, et ce sans oublier la moto, avec Ducati, possédant chacune sa propre boutique, et sacrément achalandé..

Rien ne manque à la panoplie du parfait supporter… comme vous pouvez le découvrir et le constater sur toutes nos photos de ces superbes boutiques qui se trouvent toutes dans de magnifiques centres commerciaux, et ce aux cotés des firmes les plus sélects dans le domine du luxe, les Chanel, Dior, Saint Laurent, Cartier, Rolex, Gucci, Valentino et autres Longchamp !

Il est vrai qu’en Asie, dans ces grandes métropoles, que sont les Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, l’argent coule à flot…

Ceci explique donc cela!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Claude MOLINIER