FERRARI, ALPHA TAURI ET PIRELLI BLOQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN POUR CAUSE DE CORONAVIRUS

Le gouvernement Italien a placé en quarantaine une partie du pays et notamment les régions du nord avec la Lombardie et l’Emilie Romagne, où se trouvent les écuries Ferrari à Maranello et Alpha Tauri – ex Minardi – à Faenza.

Du coup à une semaine du premier GP de F1 de la saison 2020, prévu à Melbourne en Australie, se posent avec une certaine inquiétude la question de savoir si en début de semaine, les équipes transalpines pourront quitter la péninsule et rejoindre les antipodes ?

L’Italie a en effet effectivement dévoilé ce dimanche 8 mars des mesures d’une ampleur inédite et ce afin de lutter le plus efficacement possible face à l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement de Rome publiant un décret plaçant en quarantaine 15 millions de personnes, dans des zones toutes situées au nord de l’Italie.

Cette quarantaine concerne donc la province de l’Emilie Romagne, la région de Modène, où se trouvent les ateliers des équipes Ferrari et Alpha Tauri, et également celle de la région de la Lombardie et la ville de Milan, où se situe le manufacturier unique de la F1 Pirelli. Dont les pneumatiques F1, sont précisons-le, conçus et fabriqués en Turquie !

D’après l’annonce de ce jour, cette décision sera applicable jusqu’au 3 avril prochain.

Reste une question essentielle le GP d’Australie peut-t-il se dérouler sans la présence d‘une ou plusieurs équipes ? Sachant que si une partie du personnel de ces Teams a déjà quitté l’Italie, tous les membres ne sont pas encore en route vers Melbourne!

Ross Brawn, responsable de la compétition F1, a déjà fait savoir en début de semaine que les promoteurs du Championnat du monde de F1, ne souhaitent pas organiser des Grands Prix sans la présence de toutes les équipes.

L’ancien ingénieur de Ferrari et Mercedes, ayant aussi indiqué que si les manches sans certains Teams pourraient être maintenues, elles ne compteraient pas pour le classement du Championnat du monde, devenant alors des GP, hors Championnat.

Rappelons qu’à ce jour, seul le Grand Prix de Chine de Formule 1, à Shanghai a été reporté et que la FIA maintient pur le moment toutes les autres courses. Le GP de Bahreïn une semaine aprés celui d’Australie, venant ce dimanche matin 8 Mars d’être placé sous régime de ‘huit clos’par le gouvernement de Manama!

Gianpietro CERVONIA

Photos : Manfred GIET et PIRELLI