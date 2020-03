F4 UAE : FRANSESCO PIZZI EN ROUES LIBRES POUR LA FINALE DE DUBAI…MAIS SACRÉ!

Victime de coupures de cerveau, Francesco Pizzi de l’équipe Xcel, a néanmoins réussi à remporter le titre en F4 UAE. Une finale de Dubaï marquée par le doublé d’Hamda al Qubaisi, la pilote PREMA. L’Émiratie frôlant d’ailleurs, le podium final.

C’est la finale de la F4 UAE 2020, sur le Dubaï Autodrome. Francesco Pizzi possède 49 points d’avance (sur 100 points à attribuer.) Pilote a priori rapide et bon finisseur, l’Italien n’a plus qu’à cueillir le sacre. On s’attend davantage à une bagarre pour la place de dauphin et surtout, pour la troisième place du Championnat. Notons le retour du Français Isack Hadjar au sein de l’équipe 3Y et les débuts de Artem Lobanenko chez Mücke, vu en F4 Spain.

Hamda al Qubaisi, la pilote PREMA entame bie son week-end et décroche la pole.

Course 1

Second des qualifications sur la grille, Lorenzo Fluxá qui roule pour Xcel, est d’emblée aux prises avec Nico Göhler, l’un des pilotes du Mücke. Ce duel permet à al Qubaisi de s’échapper. Quatre, Fransesco Pizzi se plaint du manque d’adhérence et il se contente de rallier l’arrivée.

Victoire d’al Qubaisi, donc, devant Fluxá et Göhler.

Course 2

S’il veut le titre, Göhler doit impérativement s’imposer ! Mission accomplie pour l’Allemand, qui contrôle Fluxá de bout en bout. Josef Knopp autre pilote Mücke, pense tenir son premier podium. Mais c’est sans compter sur Lobanenko, qui passe Pizzi, puis s’offre le Tchèque pour la dernière marche du podium.

Victoire de Göhler, qui revient à portée de tir de Pizzi. Fluxá finit second et Lobanenko, les accompagne sur ce podium.

Course 3

Le lendemain matin, Pizzi est en pole. Fluxá le dépose au feu vert. De toute façon, l’objectif de l’Italien est de rester devant Göhler.

Fluxá, Pizzi et Göhler grimpent dans cet ordre sur le podium. En finissant à la deuxième place, Pizzi s’assure le titre, quoi qu’il arrive lors de la suivante et ultime de la saison. Signalons la bonne quatrième place du Français Hadjar.

Course 4

Al Qubaisi s’offre une traversée en solitaire. Nicola Marinangeli d’Xcel, l’un des candidats au podium final, se paye Hadjar et c’est un double abandon! Göhler a un pépin et du coup, il termine loin. Pizzi, lui, tombe en panne en vue de l’arrivée et la course est interrompue prématurément.

Al Qubaisi est déclarée vainqueur, devant Fluxá et Zdeněk Chovanec!

Pizzi termine la saison avec 300 points. « Évident » tout au long de la saison, l’Italien est pourtant complètement passé à côté de sa finale..

. Au moins, il aura décroché un titre pour ses débuts en automobile. Fluxá fut l’homme de Dubaï. En ballottage pour la troisième place, il termine finalement à une inattendue seconde place, avec 274 points!

A contrario, Göhler est le grand perdant. Il perd le titre dans la course 3 et la seconde place finale dans la course 4, finissant ainsi au troisième rang totalisant 270 points. Un gros échec pour un redoublant.

Trés honorable quatrième place par contre avec 258 points, pour la féminine al Qubaisi. L’Émiratie a beaucoup progressé au cours de la saison. Remporter trois victoires en F4 UAE, c’est vraiment très bien. Reste à savoir si elle est capable de grimper sur le podium face à une opposition plus nourrie… Néanmoins, face à de jeunes et talentueux pilotes, elle n’a pas démérité!!!

Reema Juffali qui pilotait pour l’équipe Dragon finit huitième, elle, avec 80 points et elle semble avoir atteint son maximum. Onzième place, avec 56 points pour le Français Hadjar, alors qu’il n’a couru que deux des cinq manches du Championnat.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F4 UAE

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT

1‍. Pizzi : 300 points – 2. Fluxa : 274 – 3. Goehler : 270 – 4. Al Qubaisi : 258 – 5. Marinangeli : 202 – 6. Zuniga : 143 – 7. Chovanec : 113 – 8. Juffali : 80 – 9. Knopp : 65 – 10. Shameli : 57 – 11. Hadjar : 56 – 12. Patterson : 32 – 13. Lobanenko : 29 – 14. Zanotti : 13 – 15. Reische et Al Bloushi : 11.

LE CLASSEMENT DE LA 4éme COURSE A DUBAI LE SAMEDI 7 MARS 2020

1 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi – 22 tours

2 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 6″635

3 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 17″607

4 – Erick Zuniga – Mücke, à 19″975

5 – Josef Knopp – Mücke, à 20″246

6 – Artem Lobanenko – Mücke, à 20″788

7 – Reema Juffali – Dragon, à 54″844

8 – Nico Goehler – Mücke, à 1’11″767

9 – Francesco Pizzi – Xcel, à 3 tours

ABANDON

16° tour: Isack Hadjar

16° tour: Nicola Marinangeli

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE A DUBAI LE SAMEDI 7 MARS 2020

1 – Lorenzo Fluxa – Xcel, les 22 tours, en 30’58″990

2 – Francesco Pizzi – Xcel, à 1″074

3 – Nico Goehler – Mücke, à 10″044

4 – Isack Hadjar – 3Y Technology, à 12″489

5 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 13″995

6 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 14″852

7 – Erick Zuniga – Mücke, à 23″176

8 – Reema Juffali – Dragon, à 30″737

9 – Josef Knopp – Mücke, à 41″849

10 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 1’16″956

11 – Artem Lobanenko – Mücke, à 1 tour

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE A DUBAI LE SAMEDI 7 MARS 2020

1 – Nico Goehler – Mücke, les 22 tours, en 31’04″054

2 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 0″392

3 – Artem Lobanenko – Mücke, à 12″368

4 – Josef Knopp – Mücke, à 13″096

5 – Francesco Pizzi – Xcel, à 15″225

6 – Isack Hadjar – 3Y Technology, à 17″764*

7 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 18″005

8 – Erick Zuniga – Mücke, à 19″737

9 – Reema Juffali – Dragon, à 20″996

10 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 57″691

*5″ de pénalité

ABANDON

10° tour : Nicola Marinangeli

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE A DUBAI LE VENDREDI 6 MARS 2020

1 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, les 22 tours, en 30’57″694

2 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 0″773

3 – Nico Goehler – Mücke, à 12″010

4 – Francesco Pizzi – Xcel, à 14″395

5 – Isack Hadjar – 3Y Technology, à 15″961

6 – Josef Knopp – Mücke, à 16″447

7 – Artem Lobanenko – Mücke , à 24″011

8 – Erick Zuniga – Mücke, à 31″583

9 – Reema Juffali – Dragon, à 33″525

10 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 34″214

11 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 47″977