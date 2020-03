S5000 : PREMAT, FISICHELLA ET AITKEN EN OUVERTURE DU GP D’AUSTRALIE

La semaine prochaine, la S5000 roulera en prologue du Grand Prix d’Australie. Giancarlo Fisichella, Alexandre Prémat et Jack Aitken rejoindront les habitués, comme Rubens Barrichello.

Après deux courses en 2019 (Sandown et The Bend), la S5000 annonce un vrai championnat pour 2020. Il comportera six manches, plus une épreuves hors-championnat à Bathurst. La saison s’ouvrira le week-end prochain, à Melbourne et il y aura des invités.

Le premier à vouloir en être, c’est Giancarlo Fisichella. Vainqueur en F1 avec Jordan et Renault, « Fisico » court actuellement en WEC, sur une Ferrari LM-GTE. Il a accepté de remonter dans une monoplace pour retrouver son pote Rubens Barrichello. Il portera les couleurs d’une nouvelle équipe, Borland Racing Developments.

Le second, c’est Alexandre Prémat. Dauphin de Nico Rosberg, puis de Lewis Hamilton en GP2, le Parisien a été ensuite pilote Audi (Le Mans et DTM.) Ces dernières années, il court en Supercars et connait donc bien l’Australie. A Melbourne, il sera pilote Gary Rogers Motorsport. Rappelons que GRM s’occupe de la préparation des Ligier S5000.

Enfin, la S5000 va s’offrir les services de Jack Aitken. Ancien pilote d’essai Renault F1, le Britannique va disputer la F2 et en parallèle, il fait parti de l’armée Mexicaine de pilotes de développements de Williams. Il fera parti du « top team » BRM et plus généralement, c’est l’un des rares pilotes courant régulièrement en monoplace. Il sera intéressant de le comparer, sur une voiture et un circuit qu’il ne connait pas, face aux vétérans Australiens…

Du côté des pilotes comptant disputer toute la saison, on trouve l’ex-vice-champion de F1 Rubens Barrichello, l’ex-pilote d’Eurocup FR Luis Leeds et James Davison, qui apparait régulièrement en Indycar.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : S5000