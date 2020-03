MOTO2 ET 3 2020, SUPERBES POLE POSITIONS AU QATAR, POUR SUZUKI ET ROBERTS

Ce sont deux très belles histoires qui montrent que les petits sans les grands pilotes du Moto GP – absents ici à Losail – et les grands frères, savent eux aussi aussi écrire l’histoire…

Mais d’abord une précision.

Un lecteur m’a demandé combien il faut courir de GP pour que la saison 2020 soit validée, Ezpeleta, le boss de la DORNA, a répondu dans une interview, il faut un minimum de 13 courses.

Un peu matamore d’ailleurs, le boss, qui dit qu’il ya aura de toute façon 19 GP et que l’on courra jusqu’à Noël s’il le faut, ce qui marchera très bien en Malaisie mais beaucoup moins au Japon !

Enfin on verra bien…

Il faut bien se raccrocher à quelque chose dans la tempête, surtout essentiellement médiatique et devenant d’ailleurs lentement politique, l’inconvenance des obsédés du pouvoir, me laissera toujours pantois… pour éviter que le navire coule bas, façon Titanic !

Dernier exemple, Gilles Gaignault le boss du site AutoNewsInfo, de retour de quatre semaines en Asie, se déplaçant successivement pour les épreuves d’endurance automobiles de l’Asian Le Mans Séries, en Malaisie à Kuala Lumpur et Sepang, puis en Thaïlande à Bangkok et Buriram, avant de rejoindre ensuite Singapour, et de retour en France, en cette fin de semaine, n’a eu droit à … aucun contrôle sanitaire à son arrivée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle !!!!

Sur ce, le Moto3 est une belle histoire, d’abord parce que le premier poleman de la saison 2020, le Japonais Suzuki qui pilote une… Honda, est membre du Team du père de Marco Simoncelli, pilote ultra populaire qui s’est tué à Sepang en 2011, alors que déjà champion du monde 250, il avait un énorme talent et donc une formidable carrière devant lui…

Ensuite, parce que pour en arriver là, Suzuki a du passer par le repêchage, n’ayant pas réussi directement à se qualifier pour la Q2, lors des trois séances dites libres, qui précèdent la qualification.

Il a terminé cette Q1 à 20 millièmes de l’Argentin Rodrigo, il était donc dans le coup, mais nerveusement cette séance du dernier espoir, est … usante!

Ce qui ne l’a pas empêché de faire la pole dix minutes plus tard cette fois… 8 millièmes de seconde; devant la KTM de Raul Fernandez, pendant le GP il aura derrière lui, trois KTM avec Fernandez, Arenas et Darryn Binder, le frère du pilote qui court en MotoGP pour KTM.

Résultats Pole Qatar 2020 Moto3

LE MOTO2 POUR JOE ROBERTS

C’est simple, c’est la première pole américaine de la décade !

Même si Joe Roberts n’a rien à voir avec Kenny Roberts, c’est tout de même un joli signe du destin…

Il avait été le meilleur temps des soi-disant essais libres de la veille, on l’attendait donc au tournant et la bagarre a été formidable, c’est simple, ils ont été la bagatelle de … huit à battre le record de la piste !

Navarro l’a fait le premier, puis Roberts et Marini, le frère de Rossi, grand favori pour le titre 2020, se sont battus de telle façon qu’ils ont décroché le même temps au millième de seconde près !

Dans ces cas là, on prend en compte le deuxième temps le plus rapide de chacun des deux pilotes et c’est donc Roberts qui décroche le pompon.

Les écarts sont assez réduits, une demi-seconde entre les onze premiers pilotes, il reste à espérer que contrairement à la tradition très guerrière des Moto3, ce Moto2 ne soit pas une longue litanie de motos en file indienne !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP