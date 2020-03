STÉPHANE LEFEBVRE AU DÉPART DU RALLYE DU TOUQUET AVEC LE SEB LOEB RACING!

Le Sébastien Loeb Racing participera au rallye du Touquet avec Stéphane Lefebvre et sa copilote Lucie Baud

Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont dévoilé la saison dernière leur volonté d’intégrer au sein du Team, des pilotes expérimentés et ce aux côtés de jeunes pilotes prometteurs et talentueux, afin de les accompagner vers le haut niveau grâce à la création d’une filière Rallye.

La participation de l’équipe à cette première épreuve du Championnat de France des Rallyes avec un pilote d’expérience démontre une nouvelle fois cette ambition.

Le SLR nourrit de gros espoirs sur ce rallye, de même que Stéphane Lefebvre :

« Je suis très motivé à l’idée de participer au rallye du Touquet au sein du Sébastien Loeb Racing ! Ils ont prouvé qu’ils savaient exploiter la Volkswagen Polo GTI R5 et nos objectifs communs sont élevés. Je partage totalement les valeurs portées par le team, et c’est un plaisir de rejoindre l’équipe de Sébastien Loeb et Dominique Heintz. C’est aussi un beau clin d’œil à l’histoire qui nous unit. »

Quant à Dominique Heintz, le Team Principal, lui il ajoute et précise :

« Depuis la création de Sébastien Loeb Racing, nous prônons avec Sébastien des valeurs de transmission et de partage qui nous permettent de nourrir de grandes ambitions pour le team. Faire rouler un pilote expérimenté comme Stéphane sur une épreuve de championnat de France des Rallyes est une très bonne nouvelle, et nous espérons évidemment nous battre pour la victoire au Touquet ! »

Revoir Stéphane, victorieux au Touquet en 2018, au départ d’un rallye est une excellente nouvelle tant ce garçon est un pilote talentueux. Au sein d’une structure aussi professionnelle, que l’est le Seb Loeb Racing est en outre un gage de sérieux de l’opération!

Face à lui dans la catégorie R5, celle des grands favoris pour la victoire, on relève les noms de Yoann Bonato, double Champion de France 2017 et 2018, avec sa Citroën C3 R5 mais aussi de Quentin Gilbert, lui aussi au volant d’une Citroën C3 R5 et de Quentin Giordano avec une Volkswagen Polo R5.

Eric Brunson sera la avec sa Ford Fiesta WRC, tout comme Jérémy Crétien, autre pilote sur une WRC, la Citroën DS3.

Signalons encore les très attendues Alpine A110 Rally, aux mains des experts que sont François Delecour et Cédric Robert.

Rappelons que l’an dernier la victoire était revenue à Nicolas Ciamin au volant d’une VW Polo GTI R5 qui l’avait emporté devant Quentin Gilbert, qui avait offert le doublé à Volkswagen.

Christian COLINET

Photos : TEAM