MOTOGP 2020 AU QATAR : LES ESSAIS DU VENDREDI ET LES NEWS DU JOUR.

Bon, il est je crois convenu de commencer par les bonnes nouvelles, l’ACO. a publié une communiqué pour indiquer que le programme actuel du circuit est maintenu, les autorités sanitaires françaises n’ont pas donné de consignes de restriction.

Si, il est évident que tout peut arriver avec une saloperie de virus incontrôlable, une des épreuves motos ne pouvait se dérouler à la date prévue elle sera reportée.

Enfin, si l’événement n’a pas lieu du tout, les billets seront remboursés, voilà pour rassurer ceux d’entre vous qui ont déjà réservé en particulier pour le GP de France en mai.

Ou ceux qui ont envie de le faire mais ne savent pas sur quel pied danser.

Deuxième info du jour, je l’ai déjà évoquée, chez Ducati, on croit de moins en moins à une ouverture de la Saison MotoGP aux USA.

Ciabatti, le Patron «politique du team, l’a déjà dit, Gigi Dall’ Igna, le team manager, indique qu’il n’y croit pas non plus, que pour l’instant le matos a été ramené de Losail et qu’il n’est pas prévu de l’envoyer pour rien aux USA.

On sait en effet que si les USA sont devenues la puissance la plus riche au monde, c’est avant tout grâce à ses millions d’immigrants (Italiens, Polonais, Irlandais… New York est aussi la plus grande ville juive au monde) on n’y rigole pas du tout avec la santé.

Pour ceux qui connaissent Ney York City, gros signe du destin, la Statue de la Liberté est à deux pas, les immigrants devaient passer par la funeste île d’Ellis Island où les contrôles sanitaires étaient impitoyables et les conditions de passage sur l’île très inconfortables…

Alors aujourd’hui où déjà on veut faire gober aux naïfs que l’immigration mexicaine ou sud américaine est un danger pour l’économie (allez demander grâce à qui fonctionnent des endroits comme Silicone Valley) on imagine ce qu’il en est d’un virus mondialisé…

Bref, pour les ritals, qui eux sont justement très affectés par le virus en ce moment, la saison commencera plutôt du côté de l’Argentine où, c’est encore un signe du destin, la plus grosse ville italienne au monde est… Buenos Aires !

Et puis il y a deux fois deux séances d’essais pour les petites Moto3 bourdonnantes et les moyennes Moto2 au beau bruit des trois cylindres Triumph (ces catégories étaient déjà au Qatar avant l’obligation de quarantaine pour les nouveaux arrivants).

Une série de jour, une série de nuit, cette nuit du désert incroyable dont l’illumination pourrait, dit on, éclairer une autoroute façon Belgique de Paris à Moscou !

Le Moto3 a été dominé au combiné par deux KTM, celles de Raul Fernandez (ils sont deux, ce ne sera pas facile, Augusto roule lui en Moto2 et ils ne sont pas de la même famille !) et de Darryn Binder, le frère du pilote ex*Champion du Monde de Moto3 Brad Binder qui roule cette année dans le team officiel KTM en MotoGP.

Résultats combinés Moto3 vendredi Qatar 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/QAT/Moto3/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_0e9ee0cd

Le Moto2 a donné lieu à une très belle bagarre à coups de millièmes durant les essais de jour, c’est plus ouvert de nuit et les deux meilleurs temps sont Joe Roberts (aucun rapport avec Kenny Roberts) et l’Italien Bezzecchi qui a été un gros animateur du Moto3.

On retrouve d’ailleurs dans cette cylindrée les stars du Moto3 l’année précédente, en particulier Aron Canet, mais il a chuté, comme Remy Gardner (le fils de Wayne Gardner).

Quant à Lorenzo dalla Porta, Champion du Monde Moto3 en 2019, la montée en grade se fait difficilement, il est vingt huitième temps sur trente !

Bon, c’est court, c’était prévu mais pour une fois ce sont les petites cylindrées qui sont les stars, ils en profitent un max, dommage qu’au Qatar il n’y ait jamais plus de 3.000 spectateurs !

Résultats combinés Moto2 Vendredi Qatar 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/QAT/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_17293b6f

Jean Louis BERNARDELLI