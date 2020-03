L’INCROYABLE BRILLANT DÉBUT EN SPORT AUTO DU JEUNE LUXEMBOURGEOIS, CLÉMENT SEYLER

Après avoir fait des essais au cours de l’année 2018, sur une Ferrari 458 Challenge qui appartenait à un ami de son père, ce même ami a ensuite proposé au jeune Luxembourgeois Clément Seyler, né le 5 Août 1999 a Luxembourg, de rouler avec lui pour faire une première course d’Endurance de 4 heures.

Cela s’est donc passé sur le circuit Gersois de Nogaro, dans le cadre du Championnat TTE., où le tandem a participé au volant d’une Peugeot 308 Cup du Team Chazel Technologie Course.

Clément nous explique :

« Pour une première course, je me suis bien débrouillé en faisant le 2ème meilleur chrono en course.»

Et il poursuit :

« Je continue donc avec ce Team pour deux autres courses, les 4 H de Magny-Cours et les 6 H du Mans. Au Mans, j’étais épaulé par Fabien Michal pour la course. On a terminé 4ème au Général et 2ème en Catégorie.»

Auparavant, avant de découvrir la compétition automobile en 2018, le jeune Seyler avait comme beaucoup, fait ses premiers tours de roues et son apprentissage sur le circuit Gardois de Lédenon, au sein de l’Academy Driving Koncept que dirigent conjointement, David Zollinger et Antoine ‘Tony’ Weil.

DES DÉBUTS RAPIDES ET BRILLANTS AVEC UNE ASTON MARTIN…EN GT4 SRO

Après avoir brillamment réussi son bac à Reims, il ne rêve plus naturellement que de courir :

« Je poussais mon cher père depuis un moment pour me lancer dans un championnat complet. Papa a alors accepté de contacter un de ses ami qui lui, connaissait un pilote en GT4 European Series. Nous sommes donc allés assister à la finale de leur championnat au Nürburgring en 2018, afin de prendre contact avec le Team.»

Et il nous précise :

«On a donc eu rendez-vous avec eux quelques semaines plus tard et on a donc décidé de s’engager avec eux et de signer avec eux au cours de l’inter-saison.»

QWGT4 EUROPEAN SERIES 2019 – Clément SEYLER

Clément se souvient :

«Le Team principal de l’équipe Street Art Racing basée à Charleroi en Belgique et qui ne fait rouler que des Aston Martin en GT4 European Series SRO, m’a dit Attention, cela va être très dur. Tu n’as pas énormément d’expérience et tu as tout à apprendre et à découvrir les pistes. Donc tu auras beaucoup de travail’.»

Avant d’enchaîner:

«Ayant de bons contacts avec pas mal de jeunes pilotes, je les ai écouté et je me suis directement mis au boulot, en me préparant physiquement, mentalement et sur le simulateur.»

Et d’ajouter encore :

«J’ai alors été sélectionné pour faire partie de l’Aston Martin Racing Young Driver Academy, décision qui m’a énormément aidé à me développer et à apprendre d’avantage.

Le jeune Luxembourgeois poursuit :

«Les premiers essais de pré-saison à Zolder et à Spa-Francorchamps se sont bien passés et j’ai donc découvert une nouvelle voiture que j’ai tout de suite adoré ! Je me suis concentré au maximum pour engranger le maximum d’informations et progresser au plus vite. Petit à petit je me suis vraiment amélioré pour parvenir à signer des temps très corrects. Au fur et à mesure de la saison, course par course, on a vu une superbe progression et le Team était assez étonné de voir que j’étais dans les mêmes temps que les premiers Pro à partir du milieu de saison.»

Il indique alors :

«Mon coéquipier, Pascal Bachmann est quelqu’un de super, autant humainement que comme partenaire en piste. On progressait ensemble, on s’entraidait et l’un n’allait pas sans l’autre. Par ailleurs, Maxime Martin le très professionnel Champion Belge d’Aston Martin, qui était le coach du Team, n’a jamais cesser de nous prodiguer de sacrés conseils ce qui nous a permis de progresser plus vite encore.»

Et sacrée surprise, comme il nous le raconte :

«Pascal et moi avons donc gagné le Championnat GT4 European Series en catégorie AM, avec 202 points devant David Loger et Eric Mouez qui ont terminés seconds avec 183 points, sur une Alpine de l’écurie CMR. Nous avons gagné deux courses (Brands Hatch et Misano) obtenu neuf podiums et deux poles positions (Paul Ricard et Nürburgring). En plus d’être couronné en tant que Champion d’Europe en AM à Las Vegas, j’ai été nommé Ambassadeur de la Sean Edwards Foundation, ce qui signifie beaucoup pour moi le tout en une seule et première année de course.»

Et, il conclut :

«Je suis très reconnaissant de ce que fait ma famille pour moi, mes proches et mes partenaires. Tous ceux qui me soutiennent savent à quel point, c’est important pour moi et je n’abandonnerais pas tant que j’ai pas accompli mon objectif, tant que j’ai pas gagné les 24 Heures du Mans je ne penserai pas à autre chose…»

Place maintenant à 2020, pour ce jeune talent naissant, tout juste âgé de vingt ans, avec de nouveaux objectifs qu’il nous communiquera très prochainement.

Et qu’AutoNewsInfo, suit comme beaucoup de jeunes talents, depuis sa découverte du pilotage à l’été 2017, lors de ses premiers tours de roues sur la piste de Lédenon dans le Gard, au volant d’une Formule Ford de l’Academy Driving Koncept

Propos recueillis par Gilles GAIGNAULT

Photos : Daniel DELIEN- Edgard BELLEC – SRO- AUTONEWSINFO