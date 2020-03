MOTOGP 2020 : JORGE LORENZO COURRA LE GP DE BARCELONE

On savait depuis longtemps que Yamaha avait demandé et obtenu une wild card pour le GP de Catalogne ( du 5 au 7 juin) Lorenzo avait dit à plusieurs reprises qu’il réfléchissait parce qu’il voulait être sûr de pouvoir finir dans les cinq premiers.

Or, s’il a très peu roulé sur la Yamaha 2020, il a vu et interprété les chronos de Quartararo et Vinales aux essais de Sepang et au Qatar, en observant qu’ils pouvaient faire des temps canons au tour mais surtout tenir un très beau rythme en long run, en simulation de GP.

Donc il est rassuré sur le fait que les Yamaha sont en ce début de saison (qui ne veut d’ailleurs pas débuter) sont les motos à battre.

Chose confirmée par l’ex champion du monde et team manager Fausto Gresini, qui dit n’avoir vu au Qatar qu’une Honda qui marche mal et un Marquez pas à l’aise en ajoutant qu’en effet, les motos du moment sont les Yamaha.

Donc Lorenzo y va…

Mais il est évident que ce retour en course, s’il est prometteur, il faut savoir si Lorenzo a toujours envie de danger et de fureur, peut aussi être le début d’un retour de Lorenzo dans le team Petronas, qui sera déserté en 2021 par Quartararo et où il n’est pas certain qu’un Rossi soit automatiquement nommé sur ce guidon satellite Yamaha.

Bref, alors que l’on ne sait même pas quand la saison va commencer (et j’arrête d’écrire là-dessus, si USA et Argentine sont annulés, on le dira quand ce sera officiel au lieu de supputer comme des augures romains regardant le ciel avant la bataille…) les bonnes nouvelles en ce moment c’est rare et c’est tant mieux.

Car il nous manquait le garçon.

Welcome back amigo…

Jean Louis BERNARDELLI