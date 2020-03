DÉCÈS DE FRANÇOIS BABOU…

Et, encore une bien pénible et triste nouvelle…

Notre ami commun Thierry Schimpff, nous annonce et fait part ce jeudi 5 mars 20210, du décès, survenu dans son sommeil, de François Babou.

Né le 1er mai 1945, François nous quitte alors qu’il allait fêter ses 75 ans au printemps prochain.

François Babou, nous l’avions découvert, alors que je débutais dans le journalisme, au milieu des années 70 et ce alors qu’il dirigeait la célèbre Terrasse Martini, située sur les Champs Elysées à Paris, théâtre des plus belles présentations de presse et autres cocktails de presse.

Parallèlement, chaque année en juin et à l’occasion des 24 Heures du Mans, François louait à coté d’Arnage, une ferme devenue ‘la’ ferme Martini, où il organisait de sacrées soirées… bien arrosées!

Plus tard, j’ai travaillé un peu avec François, en compagnie de Jacques Amiard et de Cathy Burg aux relations presse, à l’occasion du 1er Rallye Paris-Moscou-Pékin, que dirigeait conjointement René Metge et San Sato, pour la société Japonaise MAPS (Mitsubishi Asahi Project System).

Ensuite, ces vingt dernières années, il a participé à la création et au lancement de Médecine-Chirurgie-Cardiaque, du Professeur Francine Lecat.

Et, il partageait sa vie, entre son appartement de la rue Alfred de Vigny, prés du parc Monceau à Paris et la Folie, en Normandie.

A sa femme Christine, je présente au nom d’AutoNewsInfo, mes très sincères condoléances attristées…

RIP François

Gilles GAIGNAULT

Photo : DR