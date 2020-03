2ème SALON HISTORIC AUTO À NANTES, SUCCÈS CONFIRMÉ.

Le week-end dernier des 29 Février et 1er Mars , avait lieu à Nantes dans le HALL XXL du Parc des expositions de la Beaujoire, la deuxième édition du très attendu Salon HISTORIC AUTO.

En effet, la première édition datant de deux ans avait enthousiasmé les 20.000 visiteurs présents, succès populaire qui avait donc incité les organisateurs à poursuivre son organisation.

Pour cette deuxième édition, Florian BOMPAS, Charles HERVOUET et Benoit CHENET, ont donc mis les petits plats dans les grands, en déplaçant un ensemble de splendides voitures de par leurs qualités de présentation et leurs raretés aussi et surtout pour le plaisir des yeux…

Les superbes affiches déclinées en deux visuels (une verticale avec vue arrière et une horizontale avec une vue de profil) d’une BUGATTI 35, ne laissait aucun doute sur la marque présentée, un modèle de la prestigieuse firme de Molsheim mondialement connue et naturellement reconnaissable entre toutes !

C’est donc bien la marque Française BUGATTI, crée par Ettore qui pour cette seconde édition, était mise à l’honneur. Avec pas moins de 13 modèles emblématiques réunis au cœur du salon, allant de la BRESCIA 1923, à la désirable Supercar EB 110 GT de 1995 !

MERCEDES-BENZ, la marque à l’étoile, était très bien représentée avec 17 modèles différents présentés par le Club France et deux concessionnaires proposant un atelier de restauration classic avec des pièces d’origine.

Naturellement bien d’autres Clubs étaient de la fête pour présenter leurs marques ou modèles fétiches, tels MATRA, MINI, PORSCHE, ALFA-ROMEO ou encore FERRARI, avec le stand de SCUDERIA NANTES ATLANTIQUE où trônaient dix des superbes bolides de la célèbre marque Italienne au cheval cabré.

Salon très éclectique en tout cas que ce merveilleux Historic Auto Nantais 2020, qui avait largement de quoi faire rêver, petits et grands !

Cette exposition est aussi l’occasion pour les professionnels de se faire connaitre auprès des propriétaires collectionneurs. Car leurs autos d’antan, réclament forcement une attention et des soins particuliers.

On y retrouve donc les grands acteurs de l’entretien, de la réparation, de la restauration ou de la préparation esthétique.

Comme par exemple le stand de ce spécialiste en soins cosmétiques automobile qui présentait son travail sur une extrêmement rare, VENTURI 400 TROPHY, véritable voiture de course dont seulement une petite dizaine d’exemplaires ont été reconfigurées à l’usine pour rouler sur la route !

Un peu plus loin, un habitué des restaurations proposait une très jolie et très convoité PORSCHE 356 dans un coloris ivoire.

Les amateurs de reconstitution historique n’étaient pas en reste avec la présentation d’un camp de la guerre 39/45 ainsi qu’un char SHERMANN dont le moteur accroché à une dépanneuse donnait l’illusion d’un remontage imminent.

L’exposition » BLEU DE FRANCE » a rappelé beaucoup de souvenirs aux nombreux visiteurs puisqu’elle retrace l’histoire des automobiles sportives Françaises.

Comme parfait exemple, les mythiques RENAULT 8 GORDINI et l’ALPINE A 110 Berlinette.

Et cette auto, le parrain du Salon la connaissait parfaitement bien puisqu’il a remporté au volant d’un modelé de ce type, le Rallye MONTE-CARLO en 1973.

Nous parlons bien sûr du très chevronné rallyman Français, Jean-Claude ANDRUET !

Jean Claude qui confiait :

« Je suis honoré d’être présent à Nantes. Quand j’ai accepté l’invitation lors de Rétromobile, je ne m’attendais vraiment pas à un salon aussi attractif et d’une telle qualité et diversité. C’est également une très bonne surprise pour moi, la découverte d’autant de gens passionnés par la culture Automobile dans l’Ouest. Quand je vois ça, je me dis que nos politiques sont très éloignés des réalités de la vie et des centres d’intérêts du peuple Français, alors que les manifestations Automobile et plus particulièrement les événements qui touchent aux véhicules anciens ou vintage se multiplient et ont le vent en poupe. Ces Salons sont de plus en plus plébiscités par un large public de connaisseurs éclairés pour la plupart… Nos politiques sont tellement autophobes, que nous sommes le premier pays à interdire le Champagne à l’arrivée des courses alors que nous sommes les premiers producteurs au monde! »

Et en guise de conclusion, Jean Claude ANDRUET de citer l’abbé Pierre :

« Le pouvoir rend crétin. »

Étaient également présents, Igor BIETRY avec ses acolytes Jean-Claude AMILHAT et Thierry DUBOIS qui après l’opération « Oser Joséphine « puis » Félicie aussi « présentaient les motos prénommées Huguette-Suzon-Cécile avec lesquelles ils ont fait » Trois mecs en TOBEC « qui est une évocation du ralliement en 1948 de Paris à l’Alpe d’Huez en 13 H 45 par Jojo MONNERET et ses fils Pierre et Jean.

Leur prochaine aventure est déjà dans les tuyaux ! En effet, il est déjà prévu une célébration d’un record de 1928 avec une auto que s’appelle » Susie « . Vous pouvez suivre cette célébration sur AutoNewsInfo qui l’a tout dernièrement annoncé (Voir lien en bas de notre article)

Cette deuxième édition d’HISTORIC AUTO à nouveau, à rencontrer un très grand succès avec une fréquentation estimée identique à la première édition , soit 20.000 personnes.

Et pourtant, les organisateurs ont dû faire face à des conditions météo défavorables avec des trombes d’eau, n’incitant ps à bouger !

Et aussi à un match de foot qui avait aussi lieu Dimanche à 15 h 00 au Stade de la Baujeoire, réduisant drastiquement le nombres de places de parking disponible.

Et pour couronner le tout, le Salon a été frappé d’une interdiction de plus de 5.000 personnes ensemble dans les 15.500 m2 du HALL XXL et ce en raison d’un risque de contamination par le coronavirus…

Au vu de la qualité de l’organisation, il y a fort à parier que ce Salon qui pointe déjà dans le TOP 5 des Salons historiques en France, aura bien droit à une troisième édition prometteuse en terme de fréquentation record , si rien ne vient contrarier cette belle fête de l’Automobile, comme se fût le cas cette année.

Florian GAUDUCHEAU

Photos : Emmanuel LEROUX et Florian GAUDUCHEAU