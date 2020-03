WSBK 2020 : LA COURSE DU QATAR REPOUSSÉE

Comme dans le cas du MotoGP, l’impossibilité d’accueillir les Italiens au Qatar autrement que sous quarantaine a donc obligé les organisateurs à repousser la date de l’événement.

Ce devait être à la fin de la semaine prochaine et FIM et Dorna ont annoncé officiellement que la course aurait lieu à une autre date, avec cette précision, aucune autre date n’est donnée et vu la situation c’est préférable !

Cette mesure touche aussi toutes les personnes ayant voyagé en Italie récemment, déplacer l’événement était donc une évidence.

Ce qui ne gênera pas beaucoup le public, il n’y en a pas au Qatar sur le MotoGP et encore moins sur le WSBK (et le Supersport qu’Autonewsinfo suit de près).

Mais ce qui est insupportable, le boss de Ducati Ciabatti dit même que pour le MotoGP l’Argentine n’est pas certaine vu la rapidité d’expansion de la pandémie quand elle arrive, c’est que l’on ne sait pas où envoyer le matériel, les motos, les pièces, les outils, les milliers de pneus apportés par Pirelli.

On imagine qu’il faut aussi réserver hôtels, voitures et billets d’avion et il faut bien le dire, ce n’est ni de la faute de Dorna ni celle de la FIM, on est dans le noir absolu !

Jean Louis BERNARDELLI