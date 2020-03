NELSON PANCIATICI REJOINT L’EQUIPE CMR DANS LE GT WORLD CHALLENGE EUROPE !

Le GT World Challenge Europe est le Championnat le plus relevé des catégories GT.

Organisé par SRO Motorsport Group, il est composé d’un plateau prestigieux composé de plus de dix constructeurs, dont Bentley, Audi, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini …

Après un brillant parcours en Endurance, avec notamment deux titres de Champion d’Europe en ELMS (European Le Mans Séries) et deux podiums en LMP2 aux 24 Heures du Mans, Nelson Panciatici rejoint cette année, cette discipline qu’est le GT World Challenge Europe.

Il disputera la ‘Sprint Cup‘ au volant de la Bentley Continental GT3 de l’Equipe Française CMR.

Nelson sera associé sur la voiture du pilote officiel de Bentley Motorsports, son compatriote Jules Gounon, qui connait parfaitement la catégorie.

Réunir ces deux pointures, c’est assurément le package idéal pour réaliser de belles performances.

En rejoignant le peloton des GT, Nelson Panciatici a pris un virage important dans sa carrière. Mais nul doute que sa pointe de vitesse, son expérience et sa motivation vont lui permettre de se battre avec les meilleurs pilotes au monde de la catégorie, avec l’objectif de remporter des victoires !

Nelson Panciatici portera à nouveau les couleurs de Q8Oils comme en F3 lors de son titre de vice-champion d’Espagne, un joli clin d’œil.

Questionné Charly Bourachot , le patron de cette équipe CMR, confie:

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Nelson chez CMR et de l’intégrer au projet Bentley. Ses deux titres en ELMS et son palmarès parlent pour lui. Il possède une grande expérience de l’endurance et des qualités de combattant qui seront nécessaires dans un championnat aussi relevé que le GT World Challenge Europe Sprint Cup. Il correspond bien à l’état d’esprit de notre équipe et nous sommes impatients de le voir en piste sous nos couleurs. »

Quant à Nelson Panciatici, lui, il explique :

« C’est un immense plaisir de rejoindre le GT World Challenge Europe avec CMR sur une Bentley bénéficiant du support de l’usine. C’est un championnat de très haut-niveau tant au niveau des équipes que des pilotes et le nombre de constructeurs engagés force naturellement le respect. J’ai connu CMR lorsque j’ai participé au développement de l’Alpine A110 GT4 et j’ai été impressionné par le niveau auquel ils ont réussi à emmener l’auto, ainsi que par leurs résultats. Ce sont de véritables passionnés et je suis très motivé à l’idée de travailler à leurs côtés. »

Et il poursuit et précise alors :

« Les premiers contacts avec Jules Gounon ont été très positifs et je me réjouis de collaborer avec lui. La concurrence sera plus rude que jamais mais nous sommes tous les deux des compétiteurs et notre objectif sera évidemment de nous battre pour les podiums. J’ai connu le GT3 en 2015 avec Duqueine Engineering, c’est une très belle catégorie avec des voitures sublimes. Pour finir, je suis heureux de retrouver Q8Oils, qui m’avait accompagné lors de mon titre de vice-champion d’Espagne de F3 au début de ma carrière. »

Nelson est maintenant impatient de rejoindre les essais officiels sur le circuit du Castellet, les 12 et 13 mars, pour prendre le volant de la Bentley Continental !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS