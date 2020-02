WSKK 2020 : EN SUPERSPORT LOCATELLI (YAMAHA) GAGNE LA SUPERPOLE, MAHIAS TROIS, CLUZEL QUATRE.

On l’avait prédit dès les premiers roulages, les pilotes français ne seront guère à l’aise de ce premier événement de l’année.

Les qualifs (la course est dimanche) ont été pour l’Italien Locatelli, déjà excellent en essais la veille en essais libres, car il a poussé sa Yamaha comme un dingue dans les dernières secondes de la session.

Krummenacher sur la MV Agusta, est à un dixième et c’est Mahias qui est le seul français du trio magique, qui pilote une Kawasaki.

Cluzel, du GMT 94 Yamaha, est quatrième temps, Perolari, du même team est neuvième.

A noter que pour la première fois, le Français Verdoïa, brillamment issu des Supersports 300 l’an dernier, la cylindrée d’ouverture aux courses de vitesse, termine dix huitième, c’est un début…

Résultats superpole du Supersport 2020 en Australie

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/AUS/SSP/Q1A/ALL/AllPdfs.pdf?version=229fff76063372b4eee46959b0f396a9

En WSBK Tom Sykes, sur BMW, est parti leader, vite doublé par Rea, de même que par le leader des qualifs le nouvel arrivant de Yamaha le turc Raztagatlioglu.

Puis Sykes s’est énervé et a envoyé un peu l’Ulsterien Rea dans la bac à graviers en le repassant (on rappelle qu’il ne s’aiment pas, l’un a du quitter le stand Kawasaki à cause de l’autre).

Rea se retrouvait alors à la dernière place tandis qu’à l’avant, Sykes prenait la tête de la course devant Scott Redding (Ducati) et Michael van der Mark (Yamaha Official). Razgatlioglu pointait quatrième, suivi de près par Loris Baz (Ten Kate Racing – Yamaha) et Leon Haslam (Team HRC).

Puis Sykes a perdu plusieurs places, on revoit revenir en tête Redding, Van der Mark, Razgatlioglu, Lowes (Kawasaki).

Ratza termine sept millièmes devant Lowes (nouvelle recrue Kawasaki) et 41 millièmes devant la Yamaha de Van der Mark autrement dit fin de course chaude comme la braise ! À noter que le turc Ratza a gagné sa première course sur couleurs Yamaha, l’ami Éric de Seynes a eu le nez fin, ce que l’on sait d’ailleurs.

Le Français Baz (Yamaha Ten Kate), le seul dans cette cylindrée, a terminé huit, pouvait certainement… mieux faire. !

Dommage, il avait plutôt bien commencé.

Résultats du WSBK 2020 en Australie

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/AUS/SBK/001/CLA/Results.pdf?version=3f254ea62985e67d70d5751fd79112ed

Jean Louis BERNARDELLI