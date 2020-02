LA MERCEDES DE BOTTAS CONCLUT A CATALUNYA AVEC LE TEMPS DE RÉFÉRENCE… MAIS INQUIÉTUDES CHEZ MERCEDES!!!

Clap de fin !

Désormais plus de bluff possible, place à la réalité…

Direction l’Australie où se déroulera sur la piste de l’Albert-Park de Melbourne et dans deux petites semaines, le dimanche 15 mars, la manche inaugurale du Championnat du monde de Formule 1, millésime 2020 !

Les deux sessions de trois jours chacune des essais collectifs d’avant-saison, les six journées d’essais officiels de la Formule 1 organisés par la FIA, sur le circuit Espagnol de Catalunya à Montmelò, au nord de Barcelone, sont terminés !

Et c’est naturellement et on s’en serait douté… un des deux pilotes Mercedes, Valtteri Bottas, qui ce vendredi 28 février, pour cette ultime séance, lui, qui avait succédé à Lewis Hamilton dans l’après-midi, décroche le temps de référence, avec comme meilleur chrono à l’issue de ses 77 tours bouclés 1’16 « 196, un temps qui lui aurait valu la troisième place lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne en mai 2019

Mais si le Finlandais et son équipier, le Champion du monde en titre ont brillé, n’oublions pas les problèmes concernant la fiabilité des moteurs des W11 !

Lequel reste et demeure tout de même un énorme point d’interrogation…. car selon les rumeurs qui circulent dans le paddock, Mercedes a tourné avec une cartographie plus conservatrice que la semaine dernière, justement pour éviter les problèmes techniques qui avaient affecté la W11 et aussi les Williams, tandis que les monoplaces de l’écurie Canadienne Racing Point qui tournent elles aussi avec le bloc Allemand semblent curieusement pas touchées, elles, par ces problèmes récurrents au cours des deux sessions de tests collectifs !!!.

Pour preuve, démonstration de la réelle inquiétude des ingénieurs Mercedes, Bottas n’a pas pris part au long run initialement prévu et programmé ce vendredi après-midi, préférant effectuer quelques tours avec les différents composés des pneumatiques disponibles.

Au contraire, dans le camp adverse chez les ‘Rosso’ Charles Leclerc a effectué un total de 177 tours ce dernier jour, impressionnant dans l’après-midi avec deux relais sur des temps très similaires à ceux de Mercedes en 2019, qui mettent en évidence la progression spectaculaire de la SF1000 sur l’un des circuits qui l’année dernière avait vu les monoplaces de la Scuderia, le plus en difficulté…

Cependant, Mattia Binotto, le boss de Maranello a, une nouvelle fois, réitéré son pessimisme, avant le 1er rendez-vous, la manche d’ouverture à Melbourne, affirmant

« Nous n’irons pas gagner la-bas, car nous ne sommes pas prêts ! ».

Encore une fois des mots lapidaires, très forts, à l’extrême et incroyablement opposé à l’euphorie d’il y a un an, lorsque les Ferrari semblaient clairement devaient être les favorites, après leur insolente démonstration lors des essais collectifs ici même à Catalunya, avant de subir une humiliante défaite en Australie !

Visiblement, la leçon a été retenue donc et chez les ‘Rosso’ , on présente profil bas…

Max Verstappen, avec sa Red Bull-Honda, s’est montré , lui, ce vendredi après-midi le plus rapide derrière Bottas, terminant à seulement 73 millièmes, sept de moins que la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo en matinée, ce dernier laissant ensuite le volant dans l’après-midi à Esteban Ocon, sixième à moins de deux dixièmes de seconde de son coéquipier.

Il est à noter encore que les onze premiers pilotes se trouvent dans l’espace d’une seconde, avec les monoplaces de Verstappen, Carlos Sainz Junior et Daniil Kvyat, chaussées, elles, de gommes tendres.

Signalons enfin également que Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz Junior, George Russell, Daniil Kvyat et Kimi Raikkonen, ont couverts ce dernier des six jours de roulage, plus de … 100 tours !

LE BILAN POUR MARIO ISOLA, RESPONSABLE DE LA F1 ET DE LA COURSE AUTOMOBILE CHEZ PIRELLI :

« Ce deuxième test collectif a de nouveau été très productif, bien qu’il ait été affecté par la pluie et le vent d’hier, ce qui a légèrement remodelé les programmes et réinitialisé la piste dans une certaine mesure. C’est probablement la raison pour laquelle certains temps n’ont pas été aussi rapides qu’auparavant, mais là de notre point de vue, nous avons passé trois jours sans aucun problème et nous avons également pu comparer le pneu C2 standard avec une nouvelle construction à l’avant pour le virage à Zandvoort, qui la nouvelle construction est plus rigide, tandis que nous avons également utilisé le pneu avant standard C2 avec la pression augmentée de 2PSI, spécifiquement pour Zandvoort. »

Il enchaîne :

« Nous avons eu de bons retours des deux concepts, donc nous allons évaluer ce qui fonctionne le mieux une fois que nous avons plus de données de suivi à partir de là. En termes d’écarts de performance, nous avons vu environ 0,45 seconde entre C5 et C4, 0,3 seconde entre C4 et C3, et environ 0,45 seconde entre C3 et C2, cet écart final étant un peu plus que ce à quoi nous nous attendions ici. »

Et il conclut :

« Les préparatifs pour l’Australie sont maintenant terminés et après six jours de tests, tout le monde a hâte de reprendre la course ».

Au cumul des deux sessions de ces tests collectifs, de ces six journées d’essais réalisés sur cette piste de Catalunya, c’est encore le Finlandais qui détient la meilleure marque avec 1’15 »732 réalisé lors de la première session, la semaine dernière.

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS -PIRELLLI

LE RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE DE VENDREDI 28 FEVRIER 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16″196 – 77 tours – gomme super-tendre

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’16″269 – 44 – tendre

3 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’16″276 – 65 – super-tendre

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″360 – 177 – super-tendre

5 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″410 – 90 – super-tendre

6 – Esteban Ocon (Renault) 1’16″433 – 71 – super-tendre

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’16″634 – 153 – super-tendre

8 – Carlos Sainz Junior (McLaren-Renault) 1’16″820 – 159 – tendre

9 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’16″871 – 143 – – super-tendre

10 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’16″914 – 157 – tendre

11 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’17″037 – 86 – medium

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″415 – 115 – medium

13 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’17″495 – 25 – ‍medium

14 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’17″803 – 59 – tendre