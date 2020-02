FORMULE e : WEEK END PARFAIT À MARRAKECH EN FORMULE e POUR DA COSTA, INTOUCHABLE ET SOUVERAIN !

AutoNewsInfo vous avait bien dit dans notre sujet de présentation de l’épreuve Marocaine

qu’Antonio Felix da Costa de l’écurie DS-Techeetah, était l’homme en forme de la Formule e !

Week-end de rêve… exceptionnel pour Antonio Félix da Costa car auteur de la pole, il confirme en course en remportant ce Grand Prix de Marrakech et du coup s’empare du commandement au classement général provisoire !

Idem pour son équipier le double Champion Jean Éric Vérgne…

Fiévreux depuis son retour du Mexique, le double Champion, a loupé les essais libres mais il s’est cependant qualifié à une belle onzième place, remontant en course jusqu’à une sensationnelle et inespérée troisième place, accompagnant Da Costa sur Le podium !

Pour le plus grand bonheur de leur écurie, l’équipe DS Techeetah!

Cinquième course de la saison pour la Formule e 2019-2020. Les monoplaces électriques se rendent sur le Circuit International Moulay El Hassan pour un quatrième ePrix de Marrakech.

les Essais

Pilote en verve en ce moment, Antonio Felix da Costa, décroche la pole de Marrakech. Fiévreux, Jean-Éric Vergne, manque les essais libres et ne se qualifie qu’au 11e rang. Mitch Evans qui roule pour le Team Jaguar, vainqueur à Mexico et leader du provisoire, offre un sketch digne de Pierre Richard. Sorti trop tard des stands, il n’a pas le temps de réaliser un tour lancé que le damier est abaissé…

Mais il roule quand même et prétend être le meilleur de sa poule !

Néanmoins, Le Néo-Zélandais se retrouve bon dernier sur la grille, sans temps.

La course



Quatre sur la grille, Nyck de Vries de l’équipe Mercedes-Benz EQ, oublie André Lotterer de l’écurie Porsche, au feu vert. Maximilian Günther, le pilote BMW i Andretti, second sur la grille, lui claque la porte au nez, à la chicane.

Le Néerlandais klaxonne et bientôt, un bouchon se ferme avec Lotterer, Edoardo Mortara de Venturi, Oliver Rowland et Sébastien Buemi le duo de Nissan eDAMS, bloqué derrière l’Allemand.

Tout ceci fait bien sûr les affaires de Felix da Costa, qui taille la route. Vergne rattrape le groupe de chasse. Buemi double Rowland et le Français fait de même, passant déjà sept.

De Vries est pénalisé d’une drive-through pour régénération excessive de puissance. Günther n’est plus obligé de regarder dans ses rétroviseurs et il revient sur le leader.

Vergne poursuit sa remontée, s’offrant Buemi, Mortara et Lotterer grâce à l’Attack Mode.

Le pilote Porsche active à son tour le mode et repasse trois. Günther plonge et vire en tête.

Lotterer pense pouvoir lui aussi doubler le leader, mais c’est Vergne qui le déborde, une fois pour toute.

Felix da Costa, lui, repasse en tête. Mortara et Lotterer se livrent à une lutte acharnée. Vergne prend ses distances et il a désormais Günther en ligne de mire. Le Français passe le pilote Allemand. Dans les ultimes hectomètres, avec une batterie quasiment à plat comme Vergne d’ailleurs, Günther parvient in extremis à se dédoubler.

Second à Santiago et à Mexico, Felix da Costa décroche cette fois la 1ére place. Deuxiéme place pour Günther, qui se maintient ainsi au Classement. Un premier podium cette saison pour le double-champion sortant, Vergne.

Au classement provisoire, Felix da Costa est le nouveau leader, avec 67 points. Il confirme son statut de candidat au titre. Second avec 56 points, le Néo-Zélandais Mitch Evans reste à portée de tir. Encore un week-end à oublier pour Alexander Sims de la formation BMW i Andretti, désormais troisième avec 46 points.

Jean-Éric Vergne fait le plein de points et le voilà bien remonté au huitième rang totalisant 31 points.

Le Français va-t-il nous faire le coup de la remontada, comme en 2017-2018 et en 2018-2019 ?

Prochaine étape début avril à Rome…Mais rien n’est moins sûr avec l’Italie sérieusement touché par le fameux Coronavirus !

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : DS-TECHEETAH

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE MARRAKECH DE FORMULE e 2020

1 – Antonio Felix Da Costa (DS) DS Techeetah – 34 tours

2 – Maximilian Gunther (BMW) BMW i Andretti, à 11″427

3 – Jean-Éric Vergne (DS) DS Techeetah, à 12″034

4 – Sebastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams, à 12″282

5 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi, à 15″657

6 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar, à 16″335

7 – Lucas Di Grassi (Audi) Audi Abt, à 18″706

8 – Andre Lotterer (Porsche) Porsche, à 19″498

9 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams, à 20″126

10 – Sam Bird (Audi) Virgin, à 20″295

11 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes, à 20″557

12 – Robin Frijns (Audi) Virgin, à 22″373

13 – Jerome D’Ambrosio (Mahindra) Mahindra, à 22″785

14 – Daniel Abt (Audi) Audi Abt, à 25″080

15 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes, à 25″969

16 – James Calado (Jaguar) Jaguar, à 26″528

17 – Felipe Massa (Mercedes) Venturi, à 27″486

18 – Neel Jani (Porsche) Porsche, à 44″475

19 – Brendon Hartley (Penske) Dragon, à 49″002

20 – Nico Muller (Penske) Dragon, à 53″075

21 – Oliver Turvey (NIO) NIO, à 59″969

22 – Pascal Wehrlein (Mahindra) Mahindra, à 1’13″414

23 – Ma Qinghua (NIO) NIO, à 1 tour

24 – Alexander Sims (BMW) BMW i Andretti, à 1 tour

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Da Costa : 67 points – 2.Evans : 56 – 3.Sims : 46 – 4.Gunther : 44 – 5.Di Grassi et Vandoorne : 38 – 7.Mortara : 32 – 8.Vergne : 31 – 9.Rowland : 30 – 10.Bird : 29.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.DS Techeetah : 98 points – 2.BMW Andretti : 90 – 3.Jaguar : 66 – 4.Nissan e.dams : 57 – 5.Mercedes : 56 – 6.Audi Abt : 46 – 7.Virgin Audi : 39 – 8.Venturi Mercedes : 34 – 9.Porsche : 25 – 10.Mahindra : 17.