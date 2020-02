LES 62 CONCURRENTS DES ’24 HEURES DU MANS’ AUTOS 2020 SONT CONNUS.

La 88 ème édition des 24 Heures du Mans se déroulera les 13 et 14 juin prochains. Aujourd’hui vendredi 28 février, une étape importante avec la révélation des 62 invités à la classique mancelle et des dix réservistes.

Bien évidemment, il y a les invités qui ont reçu leurs sésames pour les 24 Heures du Mans, suite à leurs résultats 2019 aux 24 Heures, en European Le Mans Series, en Michelin Le Mans Cup, en WeatherTech Sportscar Championship ou plus récemment en Asian Le Mans Series 2019-2020, il y a aussi les engagés au Championnat du Monde d’Endurance WEC de la FIA 2019-2020 ainsi que ceux nombreux qui ont déposé un dossier de candidature, étudié par le Comité de Sélection.

Parmi les 62 invités de cette 88 ème édition des 24 Heures du Mans, on retrouve les 30 concurrents de la saison 8 du WEC.

Les engagés du WEC, qui sont en compétition pour les titres du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, seront rejoints par 32 autres voitures, toutes en lice pour relever le défi de cette course de 24 heures.

En tout, le plateau sera composé de Six LM P1, Vingt quatre LM P2, Onze GTE Pro et vingt en GTE AM et dans le Garage 56, on retrouvera l’Oreca 07 de l’Association SRT41 chère à Frédéric Sausset, voiture confiée à un équipage 100% issu du handicap.

A la question, combien de dossiers de candidatures avez-vous reçus pour cette édition 2020 des 24 Heures du Mans ? Pierre Fillon confie :

« Au total, nous avons reçu 75 dossiers pour 62 invitations possibles, dont certaines déjà réservées pour certains concurrents, car dues à leurs résultats en 2019 au Mans, en European Le Mans Series, en Michelin Le Mans Cup, en IMSA WeatherTech Sportscar Championship et en Asian Le Mans Series 2019-2020. Le comité de sélection a étudié avec attention toutes ces candidatures pour en retenir 62 et 10 réservistes. »

Un tout nouvel élément viendra pimenter cette édition. Il s’agit du nouveau format de qualification dénommé Hyperpole.

Lors de la séance de qualification de 45 minutes le mercredi soir, les six meilleures voitures de chacune des quatre catégories participeront à la session Hyperpole de 30 minutes le lendemain soir. Les 24 voitures prenant part à cette session toute particulière devront alors décrocher leur meilleur chrono en 30 minutes à l’issue desquelles seront déterminées les six premières places de la grille de départ de chaque catégorie (LMP1, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am).

Les essais qualificatifs du mercredi auront lieu entre 23 h 15 et minuit, tandis que la procédure Hyperpole se déroulera entre 21h00 et 21h30 le jeudi.

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY