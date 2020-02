LE SALON AUTOMOBILE DE GENÈVE OFFICIELLEMENT ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS !

Pour cause de coronavirus, le Salon Automobile de Genève 2020, est officiellement annulé !

Le Conseil fédéral du canton de Genève vient de prendre la décision ce vendredi 28 février en fin de matinée, d’annuler le Salon automobile de Genève milléSime 2020 ainsi que toutes les manifestations de plus de 1 000 personnes prévues prochainement sur le territoire, à cause du coronavirus.

Le doute planait depuis quelques jours mais les officiels étaient clairs dans leurs discours, le Salon automobile de Genève 2020 ouvrirait bien ses portes à la presse le mardi 3 mars et au grand public le jeudi 5 mars et ce malgré l’épidémie de coronavirus.

Mais ce vendredi matin, le Conseil Fédéral de la République et du canton de Genève a finalement pris la décision d’annuler le Salon ainsi que toutes les manifestations de plus de 1 000 personnes et ce jusqu’au 15 mars.

Selon Olivier Rihs, le directeur du Salon, le coût de cette annulation pour Palexpo et pour la Fondation qui gère le Salon, les pertes pourraient se chiffrer en centaines de millions de francs Suisse pour la fondation organisatrice.

On parle et évoque un montant qui se situe entre 5 et 15 millions de francs à charge de la manifestation !

François LEROUX

Photos : Daniel NOLY