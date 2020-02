FORMULE e : MARRAKECH, 5 VAINQUEURS EN 5 COURSES ?

Jusqu’ici, la Formule e nous a offert des surprises, avec 4 vainqueurs différents (courant pour 3 écuries différentes) en 4 courses. De quoi donner des sueurs froides aux bookmakers, à l’approche de la 5e manche…

Ce week-end, la Formule e sera à Marrakech pour sa 5e course de la saison 2019-2020. Rappelons qu’ensuite, un « rookie test » sera organisé sur le circuit Marocain. Les Français Sacha Fenestraz (Jaguar), Norman Nato (Venturi) et Frédéric Makowiecki (Porsche) en seront…

En attendant, ce sera le quatrième ePrix de Marrakech. Il est couru sur le Circuit International Automobile Moulay El Hassan. Un tracé urbain, mais avec des éléments permanents.

Comme chaque saison, on voit de nombreux pilotes briller durant les premières courses. Vainqueur à Mexico, Mitch Evans (Jaguar) est le nouveau leader du classement provisoire. Le Néo-zélandais va sans doute avoir du mal à se maintenir, alors que son équipier, James Calado, marque le pas. BMW i Andretti dispose d’une paire plus homogène, avec Alexander Sims et Maximilian Günther (tous deux vainqueur cette saison.) Pourront-ils remonter sur le podium, après avoir fait de la figuration au Mexique ?

Et si cette cinquième course voyait un cinquième vainqueur ? Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) sort de deux podiums consécutifs et l’envie de là. Mercedes-Benz EQ ne compte pas laisser le monopole des lauriers à son ennemi-intime BMW ! Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries sont rapides, mais gare à ne pas surconduire… Poulidor de la Formule e, André Lotterer (Porsche) voudrait enfin s’imposer…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : JAGUAR et DS-TECHEETAH